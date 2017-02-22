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Обладатель Нобелевки по экономике Джозеф Эрроу

Самый молодой нобелевец по экономике Кеннет Эрроу скончался в США

© AP/
В мире
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Кеннет Джозеф Эрроу получил премию в возрасте 51 года, благодаря чему его до сих пор называли самым молодым лауреатом премии по экономике.

СУХУМ, 22 фев — Sputnik.  Во вторник в своем доме в Калифорнии (США), скончался экономист и лауреат Нобелевской премии Кеннет Джозеф Эрроу, сообщили родственники ученого, передает Sputnik Минск.

Эрроу получил "нобелевку" по экономике в 1972 году, исследователю тогда был 51 год — меньше, чем любому другому лауреату премии в этой сфере. Экономист скончался в США в возрасте 95 лет.

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© AFP/ JONATHAN NACKSTRAND
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Помимо прочего, Эрроу вывел теорему, согласно которой никакая процедура коллективного выбора не может оптимально отразить индивидуальные предпочтения избирателей — то есть даже корректное определение победителя на выборах не всегда возможно. Разработал Эрроу и модель, согласно которой устойчивый экономический рост может сохраняться на основе технического прогресса, если работники будут обучаться новым техникам в процессе своей деятельности. В 2012-м году Эрроу заявил, что череда мировых финансовых кризисов продлится до 2018 года, после чего мировая экономика вновь сможет перейти к устойчивому развитию. Помимо других наград и регалий, в минувшем году Эрроу стал иностранным членом Российской академии наук (РАН).




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