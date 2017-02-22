РКК "Энергия" представит услуги по полетам к Луне с 2022 года

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Уникальную услугу по облёту Луны на космическом корабле "Союз" планируется впервые представить на международном туристическом рынке уже в 2021-2022 году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

© Sputnik. Евгений Биятов Директор РКК "Энергия" рассказал о новых модулях и оснащении для МКС

"Облёт Луны космическими туристами может состояться через 5-6 лет после заключения контракта. Условия в настоящее время обсуждаются с потенциальными кандидатами", — пояснил директор предприятия.

По его словам, для реализации проекта необходимо провести подряд два запуска.

"Будет использована двухпусковая схема, когда одним запуском на орбиту выводится корабль "Союз", а вторым – разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. Они стыкуются, далее блок ДМ обеспечивает импульс для облёта Луны. Топливо корабля "Союз" в этом случае будет использоваться для коррекции баллистической траектории", — добавил Солнцев.

Корпорация в настоящее время работает над дополнительной защитой и модернизацией кораблей типа "Союз".

"Мы понимаем, что нужна более мощная теплозащита, дальняя радиосвязь, управление спуском в атмосфере со второй космической скоростью и соответствующие изменения в ряде других систем", — уточнил глава РКК "Энергия".

Руководитель компании также рассказал, что туристические полеты в космос на "Союзах" могут возобновиться. В ближайшее время РКК "Энергия" планирует заключить контракт с одной из компаний, которая будет заниматься предоставлением таких услуг. Корпорация рассматривает в качестве партнера несколько компаний, в том числе Space Adventures. Одна из них уже предложила подписать соглашение на девять "туристических" кресел в "Союзах" для полётов на МКС, которое предполагается реализовать до 2021 года".