В РКК "Энергия" считают правильным завершить программу МКС в 2024 году

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. РКК "Энергия" считает целесообразным завершение программы МКС в 2024 году и переход к новой программе Российской орбитальной станции (РОС), созданной на базе модулей МКС, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Владимир Солнцев.

© Sputnik. Евгений Биятов Директор РКК "Энергия" рассказал о новых модулях и оснащении для МКС

Это связано с тем, что к 2024 году первый из модулей Международной космической станции (МКС) – функционально-грузовой блок "Заря" — проработает на орбите уже 26 лет, а второй – служебный модуль "Звезда" — 24 года.

"С технической точки зрения РКК "Энергия" считает целесообразным завершение программы МКС в 2024 году и переход к новой программе Российской орбитальной станции, созданной на базе модулей МКС, еще не выработавших к тому времени свой ресурс (МЛМ-У, УМ, НЭМ). Однако при принятии подобного решения необходимо учитывать и ряд других аспектов, в том числе и политический", — подчеркнул Солнцев.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки в переговорах с американскими и европейскими партнёрами по вопросу продления полета МКС до 2028 года, глава РКК "Энергия" сказал: "Этот вопрос пока как бы висит в воздухе. Обсуждение плана продления работы МКС до 2028 года международными партнерами в настоящее время не ведется. Но мы не исключаем, что какой-то сегмент станции может сохраниться на орбите и до 2028 года, например, в качестве туристического модуля".

По словам Солнцева, в настоящий момент страны-партнёры договорись о продлении полета МКС только до 2024 года, при этом Европейское космическое агентство присоединилось к решению остальных партнёров только в прошлом году.