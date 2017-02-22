"Энергия" создаст ракету для "Морского старта"

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Новая ракета-носитель для плавучего космодрома "Морской старт" будет спроектирована и предложена российскому покупателю проекта — S7 Group вместо использовавшихся ранее для запусков "Зенитов" украинского производства, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Владимир Солнцев.

© Sputnik. Евгений Биятов Директор РКК "Энергия" рассказал о новых модулях и оснащении для МКС

"Думаю, что уже в ближайшие четыре года мы сможем предложить S7 Group новую ракету. График создания этого носителя есть. Уже сейчас понятно, что будет использоваться двигатель первой ступени – это РД-171М, как сейчас на "Зените". Вторая ступень будет с применением РД-0124 производства КБХА. Не исключается, что "Зенит" будет использоваться до тех пор, пока не будет нашей новой ракеты", — отметил Солнцев.

Отвечая на вопрос, какая дальнейшая судьба ожидает проект "Наземный старт", и будет ли он закрыт в связи с отсутствием новых ракет "Зенит", глава РКК "Энергия" сказал: "проект "Наземный старт" плавно переходит в российско-казахстанский проект "Байтерек", только с применением ракеты-носителя "Сункар".

Ранее сообщалось, что покупатель плавучего космодрома "Морской старт" компания "С 7 Космические Транспортные Системы", входящая в холдинг S7 Group, получила лицензию на осуществление космической деятельности.

Лицензия предоставляет компании право участия в международном сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Получение лицензии, в частности, позволяет ООО "С7 КТС" заниматься аналитической интеграцией работ по обеспечению запусков космических аппаратов с космодрома Байконур с использованием космического ракетного комплекса "Зенит-М".

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса "Морской старт". Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. В планах компании — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.