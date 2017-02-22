Солнцев о туристических полетах в космос: россиян в списках пока нет

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Россиян пока нет среди новых потенциальных космических туристов для полётов на кораблях "Союз" к МКС, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

© Sputnik. Евгений Биятов Директор РКК "Энергия" рассказал о новых модулях и оснащении для МКС

Ранее он сообщил, что соглашение на девять мест в российских кораблях "Союз" для возобновления полётов космических туристов на МКС до 2021 года планируется подписать в марте 2017 года с одной из зарубежных компаний.

"Могу сказать, что в имеющемся "листе ожидания" сейчас нет имён типа Сары Брайтман или Брэда Питта. Нынешние потенциальные космические туристы весьма состоятельные, но непубличные личности. Россиян среди них нет. По крайней мере, пока нет", — отметил глава РКК "Энергия".

Подбором потенциальных кандидатов на туристические полеты в космос с 2001 года эксклюзивно занималась компания Space Adventures. Первым космическим туристом стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. Он полетел на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-32" в 2001 году.

Вторым космическим туристом был бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, полетевший на МКС 25 апреля 2002 года (полет завершился 5 мая). Третий космический турист — американский мультимиллионер Грегори Олсен (Gregory Olsen) — побывал на МКС 1-11 октября 2005 года.

Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Аноуше Ансари (Anousheh Ansari), побывавшая на борту МКС 18-29 сентября 2006 года. Она стала дублером японского космического туриста Дайсукэ Эномото, который не был допущен к полету по состоянию здоровья. Шаттлворт, Олсен и Ансари заплатили за полеты около 20 миллионов долларов каждый.

Пятым космическим туристом стал один из основателей компании Microsoft американец венгерского происхождения Чарльз Симони (Charles Simonyi), побывавший на МКС дважды. Первый полет он совершил в составе 15-й экспедиции 7-21 апреля 2007 года. За полет Симони заплатил больше своих предшественников — 25 миллионов долларов. Второй раз он летал с 26 марта по 8 апреля 2009 года в составе 16-й экспедиции посещения. Стоимость его повторного полета из-за инфляции и удорожания стоимости услуг возросла до 35 миллионов долларов.

Шестым космическим туристом стал американский миллионер Ричард Гэрриот (Richard Garriott). Полет проходил с 12 по 24 октября 2008 года. За путешествие в космос Гэрриот заплатил около 30 миллионов долларов.

Седьмым космическим туристом стал бывший цирковой артист, владелец Cirque du Soleil (Цирк Солнца) канадец Ги Лалиберте (Guy Laliberté), совершивший полет 30 сентября —11 октября 2009 года. По неофициальной информации, он заплатил за свой полет около 35 миллионов долларов.