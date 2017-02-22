Начало летных испытаний космического корабля может быть в конце 2021 года

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Первые лётные испытания создаваемого РКК "Энергия" нового транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности (ТГК ПГ) возможно провести уже в конце 2021 года, однако сроки будут зависеть от решений "Роскосмоса", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Владимир Солнцев.

"Мы закончили разработку эскизного проекта, и сейчас он находится на экспертизе в головных НИИ "Роскосмоса". По результатам разработки эскизного проекта запуск первого испытательного образца и начало лётных испытаний нового грузового корабля возможны уже в конце 2021 года. Однако создание корабля не предусмотрено существующей Федеральной космической программой (ФКП), поэтому начало работ зависит от решений "Роскосмоса", — отметил Солнцев.

По его словам, новый корабль сможет доставить на орбитальную станцию суммарно 3400 кг (из них до 2400 килограммов грузов в герметичном отсеке и до 2050 килограммов топлива).

"Таким образом, суммарная масса груза на 800 килограммов превысит возможности используемых сейчас "Прогрессов МС", — подытожил глава РКК "Энергия".



