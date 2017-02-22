Орбитальная станция РФ сможет работать сразу после утилизации МКС

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Модули Российской орбитальной станции (РОС) могут работать сразу после завершения программы полёта МКС в 2024-2025 году в случае принятия соответствующего решения и обеспечения финансирования, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

© Sputnik. Евгений Биятов Директор РКК "Энергия" рассказал о новых модулях и оснащении для МКС

По его словам, специалисты предприятия работают над созданием проекта РОС, которая может прийти на смену МКС. В отличие от всех станций предыдущего поколения, имеющих ограниченный срок службы и подлежащих сведению с орбиты после его окончания, РОС изначально создается с возможностью замены всех модулей и работы на протяжении неограниченного времени.

"Собственная Российская орбитальная станция, которая сможет работать на орбите после утилизации МКС, проектируется на основе нескольких составных частей. Это модули, уже прописанные в новой Федеральной космической программе (ФКП-2025): МЛМ-У, УМ, НЭМ. Кроме того, позже в состав РОС могут быть включены также шлюзовой (ШМ) и трансформируемый (ТМ) модули, создание которых в ФКП-2025 в настоящее время, к сожалению, не предусмотрено", — отметил Солнцев.

По его словам, для управления РОС предполагается заимствование наземной инфраструктуры из состава используемого в настоящее время космического комплекса российского сегмента МКС (РКК, НИП, поисково-спасательные средства, наземные средства медицинского обеспечения, средства подготовки экипажа и персонала управления). Для обеспечения ротации экипажей и грузопотока будут использоваться корабли на базе "Союз МС" и "Прогресс МС", а также разрабатываемого в настоящее время РКК "Энергия" космического грузовика — корабля повышенной грузоподъемности.

"Если будет успешно завершено развертывание российского сегмента МКС, включая модули МЛМ-У, УМ и НЭМ, то функционирование РОС может начаться сразу после управляемого спуска и затопления МКС, путем отделения от МКС связки модулей МЛМ-У – УМ – НЭМ. Предусматривается, что модуль НЭМ во время полета в составе МКС будет дооснащен элементами и системами, необходимыми для работы в составе РОС в качестве базового блока", — подчеркнул глава РКК "Энергия".

Для непрерывного функционирования на орбите в концепции РОС применена структура с центральным узловым модулем, к которому стыкуются все остальные конструкции. Все стыковочные порты РОС оснащаются единой гибридной системой стыковки.

"При необходимости замены отработавших свой ресурс модулей каждый из них самостоятельно или с помощью грузового корабля может быть отстыкован и сведен с орбиты, а на его место доставлен новый модуль. При необходимости замены узлового модуля планируется вывести на орбиту его дублера, к которому в дальнейшем пристыкуются новые целевые конструкции", — отметил Солнцев.

Он уточнил, что поскольку концепция РОС предусматривает использование модулей МЛМ-У, УМ и НЭМ, затраты на создание станции незначительные и связаны, прежде всего, с дооснащением этих базовых модулей.

"Для функционирования станции обязательно наличие в ее составе шлюзового модуля, финансирование которого не предусмотрено действующей ФКП. При условии своевременного финансирования и проведения работ по дооснащению модулей и созданию ШМ РОС может быть развернута сразу после завершения программы МКС, то есть в 2024-2025 годы", — заключил глава РКК "Энергия.