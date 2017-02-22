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Блины на пиве

Sputnik предлагает рецепт блинов на пиве

© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
В мире
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В масленичную неделю Sputnik предлагает самые разнообразные рецепты блинов. Сегодня у нас - блины на пиве.

Sputnik Беларусь

Блины можно приготовить на основе пива — они выйдут вкуснейшими, тончайшими и подойдут к различным начинкам

Нам понадобится: Яйцо — 2 шт. 

Сахар — 2 ч. л. 

Соль — 1 ч. л. 

Светлое пиво — 500 мл 

Кефир — 100 мл 

Мука — 2 стакана

Растительное масло — 1 ст. л.

Блины на пиве
© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
Блины на пиве

Сначала разделяем желтки и белки. Для того чтобы белки и желтки хорошо взбивались в пену, они должны быть холодными.

Взбиваем два желтка, постепенно вводим тонкой струйкой кефир, затем добавляем сахар, взбиваем до его полного растворения, добавляем соль, стакан муки и продолжаем взбивать.

Блины на пиве
© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
Блины на пиве

Добавляем в тесто стакан светлого пива, взбиваем. Добавляем в тесто вторую часть муки, растительное масло, остатки пива и снова хорошо взбиваем до получения однородности.

И последний, не менее важный этап. Охлажденные белки взбиваем миксером на большой скорости в стойкую пену. Вводим взбитый белок в тесто и осторожно перемешиваем, но не взбиваем. Даем тесту немножко постоять.

Разогреваем блинную сковородку, смазываем ее растительным маслом и выпекаем блинчики с двух сторон. Складываем готовые блинчики на большом блюде, чтобы они остывали.

Блины на пиве
© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
Блины на пиве

На край каждого блинчика кладем подготовленную начинку, сворачиваем его трубочкой или в виде конвертиков, это уже как вам нравится больше.

Блины с начинкой можно есть холодными, но можно и запечь. Для этого складываем в смазанную маслом форму блинчики с начинкой, посыпаем тертым сыром, поливаем парой ложек топленого масла и сливками, ставим в духовку запекаться.

Приятного аппетита!

Блины на пиве
© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
Блины на пиве



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