Sputnik предлагает рецепт блинов на пиве

Sputnik Беларусь

Блины можно приготовить на основе пива — они выйдут вкуснейшими, тончайшими и подойдут к различным начинкам

Нам понадобится: Яйцо — 2 шт.

Сахар — 2 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Светлое пиво — 500 мл

Кефир — 100 мл

Мука — 2 стакана

Растительное масло — 1 ст. л.

© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ Блины на пиве

Сначала разделяем желтки и белки. Для того чтобы белки и желтки хорошо взбивались в пену, они должны быть холодными.

Взбиваем два желтка, постепенно вводим тонкой струйкой кефир, затем добавляем сахар, взбиваем до его полного растворения, добавляем соль, стакан муки и продолжаем взбивать.

© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ Блины на пиве

Добавляем в тесто стакан светлого пива, взбиваем. Добавляем в тесто вторую часть муки, растительное масло, остатки пива и снова хорошо взбиваем до получения однородности.

И последний, не менее важный этап. Охлажденные белки взбиваем миксером на большой скорости в стойкую пену. Вводим взбитый белок в тесто и осторожно перемешиваем, но не взбиваем. Даем тесту немножко постоять.

Разогреваем блинную сковородку, смазываем ее растительным маслом и выпекаем блинчики с двух сторон. Складываем готовые блинчики на большом блюде, чтобы они остывали.

© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ Блины на пиве

На край каждого блинчика кладем подготовленную начинку, сворачиваем его трубочкой или в виде конвертиков, это уже как вам нравится больше.

Блины с начинкой можно есть холодными, но можно и запечь. Для этого складываем в смазанную маслом форму блинчики с начинкой, посыпаем тертым сыром, поливаем парой ложек топленого масла и сливками, ставим в духовку запекаться.

Приятного аппетита!