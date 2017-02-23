Переговоры по Сирии возобновляются в Женеве

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. В четверг после почти годичного перерыва в Женеве под эгидой ООН возобновятся межсирийские переговоры, передает РИА Новости.

Главными темами, как ожидается, станут создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов; в дискуссиях ожидается участие представителей сирийских властей и различных оппозиционных фракций.

© Sputnik. Михаил Алаеддин Участие военных РФ в переговорах в Астане подтвердил источник

Ожидания от четвертого раунда переговоров в Женеве высоки: в Москве рассчитывают, что он позволит вывести межсирийский диалог из "опасной затянувшейся паузы". Стимул для этого также дают встречи в Астане – их инициатором стали президенты РФ и Турции, предложившие создать дополнительную площадку для сирийского мирного процесса. Итогом второго раунда этих переговоров, который прошел в столице Казахстана 15-16 февраля, стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, РФ, Турции.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Астана не является альтернативой Женеве, но было важно изначально добиться установления режима прекращения огня, это важный шаг в верном направлении, его успех должен быть закреплен на переговорах в Женеве.

СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ

Про то, в каком формате будут проходить переговоры, до сих пор пока мало что известно официально. Делегации не в курсе, будут ли встречи прямыми, или же спецпосланник продолжит практику челночной дипломатии, последовательно встречаясь с каждой из сторон. Джихад Макдиси, лидер каирской платформы, четко охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "свидание вслепую с де Мистурой".

Сам спецпосланник ООН по Сирии на пресс-конференции, которая состоялась в среду, также не внес ясности в свое расписание хотя бы на четверг. По его словам, он решит насчет формата после встреч с делегациями в первой половине четверга.

В то же время источник сообщил, что в четверг во второй половине дня планируется провести пленарное заседание, на котором в одном зале соберутся все сирийские группы. Решение об этом будет принято после того, как де Мистура проведет утром с каждой из них отдельную встречу. Подготовка к пленарному заседанию к четвергу еще не была завершена.

Член переговорной команды Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Басма Кодмани заявила, что проведение пленарного заседания было бы именно тем, что требуется от де Мистуры. И делегация оппозиции приветствовала бы такое начало прямого диалога между сторонами конфликта.

ПРЕДМЕТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Основные темы переговоров основываются на резолюции СБ ООН 2254.

© AFP/ LOUAI BESHARA МИД: Дамаск готов к межсирийским переговорам

"Спецпосланник рассчитывает провести дискуссии со сторонами вокруг трех тем, о которых говорится в резолюции: создание вызывающего доверие, инклюзивного и объединяющего все религии управления, определение расписания и процесса создания проекта новой конституции, и проведение свободных и честных выборов в соответствии с новой конституцией, под наблюдением ООН для удовлетворения вопросов управления и следования наивысшим международным стандартам прозрачности и ответственности, при участии всех представителей сирийской диаспоры", — рассказала журналистам пресс-секретарь спецпосланника ООН по Сирии Яра Шариф.

Де Мистура подтвердил, что повестка межсирийских переговоров в Женеве включает обсуждение создания новой конституции САР и перехода к выборам после этого. По его словам, разработка конституции Сирии — дело самих сирийцев, а не кого-либо еще в мире, однако можно внести в это свой вклад, предложив идеи.

Ранее РФ вынесла на обсуждение возможный проект конституции Сирии. Как подчеркивают в Москве, принимать их – это дело сирийской стороны, однако они могут стать стимулом для ведения настоящих переговоров между всеми сирийцами, включая нынешнее правительство и оппозицию.

"Мы прекрасно понимаем, что с чего-то надо начинать. На наш взгляд, было бы очень неплохо начать с обсуждения проекта конституции. Проект конституции как таковой не носит какие-то четкие рамки, это предмет для начала диалога и разговора. Проект конституции — это то, что требует обсуждения со всеми слоями общества", — сказал на встрече с де Мистурой на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу.

СОСТАВ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ

В Москве считают, что состав участников женевской встречи мог бы быть и шире, в частности, в них могли бы принять участие курды, однако в целом подход к формированию переговорщиков получился конструктивный, приемлемый, а состав — удовлетворительный.

© Sputnik. Григорий Сысоев Лавров: РФ надеется на возобновление в мае переговоров по САР в Женеве

"Будут представлены группы, которые были в свое время сформированы на встрече в Каире, в Москве и Эр-Рияде, и будут представлены отряды вооруженной оппозиции, которые участвуют во встречах на площадке Астаны и которые подписали соответствующие соглашения о прекращении огня с сирийским правительством", — сказал Лавров.

Как заявил на пресс-конференции де Мистура, "каждая делегация, упомянутая в резолюции СБ ООН 2254, и каждая группа, прописанная в ней, не только была приглашена, но и приедет". При этом еще накануне некоторые делегаты заявляли, что не получили приглашения на встречу, но в последний момент в Женеву приехали и они. Формат приглашений предполагал прибытие в Женеву по 8 человек от каждой группы — пять обычных членов делегации и трое переговорщиков.

Наибольшие вопросы до последнего момента были к делегации оппозиции. В итоге в Женеву приехал 21 представитель переговорной команды Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии. В том числе глава "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш, участвующий в предыдущем раунде переговоров в Женеве. Возглавил оппозиционную делегацию представитель Нацкоалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Насер аль-Харири. С ним также приехали представитель курдского Национального совета Фуад Алейко, три человека из координационного совета ВКП, девять человек из вооруженных группировок Свободной сирийской армии (ССА), один член коалиции туркоманов Мухаммад аш-Шимали, два независимых оппозиционера, которые числятся также в платформах Москвы и Каира, и другие.

Отдельно прибыла каирская платформа, которую возглавляет Джихад Макдиси, и московская группа во главе с Кадри Джамилем. Оппозиционная группа "Хмеймим" не приехала, так как не получила приглашения.

Состав делегации правительства остался без изменений с прошлых раундов. Ее возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

От РФ на межсирийских переговорах будет присутствовать директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, который принимал участие и в переговорах в Астане. Однако не исключено, что в Женеву приедут и другие высокопоставленные сотрудники министерства.