Взрыв прогремел в Пакистане, есть погибшие

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. В четверг в пакистанском городе Лахор прогремел взрыв, шесть человек погибли, более 15 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Samaa.

По предварительным данным, взрыв прогремел утром в коммерческом здании, часть которого повреждена. Сообщается, что взрывной волной выбило стекла из расположенных поблизости домов.

Полиция устанавливает причину взрыва. Представители спасательных служб сообщили СМИ, что взорвался генератор.

В полиции пока не исключают теракт.