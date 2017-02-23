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Взрыв прогремел в Пакистане, есть погибшие

© Sputnik. Макс Ветров
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В пакистанском городе Лахор прогремел взрыв, есть погибшие и раненые. В полиции не исключают теракт.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. В четверг в пакистанском городе Лахор прогремел взрыв, шесть человек погибли, более 15 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Samaa.

По предварительным данным, взрыв прогремел утром в коммерческом здании, часть которого повреждена. Сообщается, что взрывной волной выбило стекла из расположенных поблизости домов.

Полиция устанавливает причину взрыва. Представители спасательных служб сообщили СМИ, что взорвался генератор.

В полиции пока не исключают теракт.



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