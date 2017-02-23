Гроб с телом Чуркина доставлен в Москву

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. В Москву доставлен гроб с телом постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, который скончался в понедельник на 65-м году жизни, передает РИА Новости.

Церемония прощания с Чуркиным пройдет в пятницу.

Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.