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Цветы у здания МИД РФ в связи с кончиной постпреда России при ООН В.Чуркина

Гроб с телом Чуркина доставлен в Москву

© Sputnik. Виталий Белоусов
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Темы:
Смерть Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (19)
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Гроб с телом постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина доставлен в Москву. Церемония прощания состоится в пятницу.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. В Москву доставлен гроб с телом постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, который скончался в понедельник на 65-м году жизни, передает РИА Новости.

Церемония прощания с Чуркиным пройдет в пятницу.

Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

Темы:
Смерть Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (19)


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