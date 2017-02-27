Церемония вручения наград киноакадемии США "Оскар"-2017

Лучшим признан "Лунный свет"

"Лучшим фильмом" стал "Лунный свет". Организаторы извинились за свою ошибку, ранее назвав победителем в номинации "Ла-Ла Ленд". Автором сценария по пьесе Тарела Элвина МакКрэни стал Барри Дженкинс, передает РИА Новости.

Главные роли в фильме сыграли Махершала Али, Наоми Харрис и Жанель Монэ.

Сначала ведущие заявили, что "Оскар" достался мюзиклу "Ла-ла ленд". Но когда съемочная группа вышла на сцену и уже стала произносить благодарственную речь, организаторы сообщили об ошибке.

Организаторы ошибочно назвали "Ла-Ла Ленд" лучшим фильмом года

"Ла-Ла Ленд" присутствовал в 14 номинациях. Режиссером фильма стал Дэмьен Шазелл, который получил сегодня статуэтку за лучшую режиссерскую работу.

Эмма Стоун получила "Оскар" за лучшую женскую роль

Стоун сыграла главную роль в фильме "Ла-Ла Ленд". Ее главными конкурентками стали Мэрил Стрип, Изабель Юппер и Натали Портман.

"Оскар" за лучшую мужскую роль получил Кейси Аффлек

Аффлек сыграл главную роль в фильме "Манчестер у моря". Награду победителю вручил Бри Ларсон. Вместе с ним за это звание боролись Дензел Вашингтон ("Ограды"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик").

"Оскар" за лучшую режиссуру получил Дэмьен Шазелл за "Ла-Ла Ленд"

Шазелл стал самым молодым режиссером-обладателем "Оскара" в истории премии. До него этот рекорд принадлежал Норману Торогу, в фильмах которого снимался Элвис Пресли. Когда он получил "Оскар", ему тоже было 32, но он был на восемь месяцев старше Шазелла.

"Оскар" за лучший адаптированный сценарий достался Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни за "Лунный свет".

В номинации "Лучший оригинальный сценарий" победил фильм "Манчестер у моря". Сценарий к нему написал Кеннет Лонерган.

Победителем в номинации "Лучшая песня" стала композиция из "Ла-Ла Ленд" City of Stars. Автором музыки стал композитор Джастин Гурвиц, текст написал Бендж Пасек и Джастин Пол.

Лучшим композитором стал Джастин Гурвиц за фильм "Ла-Ла Ленд". Гурвиц трижды номинировали на награду этим вечером за оригинальную музыку и две песни к "Ла-ла Ленд".

"Ла-Ла Ленд" получил "Оскар" за операторскую работу Линуса Сандгрена.

Картина венгерского режиссера Кристофа Дека "Пой" признана "Лучшим короткометражным игровым фильмом".

"Оскар" за лучший короткометражный документальный фильм получила лента "Белые шлемы"

Сорокаминутная картина режиссера Орландо фон Айнсидела рассказывает о войне в Сирии. После получения награды фон Айнсидел попросил зал встать "в знак того, чтобы война закончилась как можно скорее".

Накануне церемонии СМИ узнали, что власти США запретили въезд в страну сирийскому оператору, работавшему над фильмом.

"Книга Джунглей" получает "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты"

Ведущий церемонии устроил сюрприз для группы людей, которые были в шоке, оказавший на вручении "Оскаров" вместо обещанной некой выставки.

Первую награду получает "Ла-Ла Ленд" в номинации "Лучшая работа художника-постановщика"

"Зверополис" становится лучшим анимационным мультфильмом года

Не обошлось и без политики! Мексиканский актер раскритиковал создание стены на границе с США.

"Песочник" получает награду в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм"

© Sputnik. Аракс Саргсян Оскароносцы-рекордсмены

Режиссер иранской киноленты не приехал на церемонию. Вместо Фархади на сцену вышла его представительница. До "Коммивояжера" иранский режиссер уже завоевывал "Оскар" в 2012 году с картиной "Развод Надера и Самин".

"Коммивояжер" Асгара Фархади получает награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"

Виола Дэвис не сдерживала слез и произнесла речь, которая действительно тронула гостей.

Многие поклонники "Ла-ла Ленд" с горечью смотрят церемонию вручения. Картине не удалось побить рекорд!

Виола Дэвис получает "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана"

В номинации "Лучший звук" награда достается создателям картины "По соображениям совести". При этом Кевин О'Коннелл, который входил в команду звукорежиссеров фильма, был номинирован на "Оскар" свыше 20 раз, но премию получил именно сегодня.

Примечательный факт: многие гости прикрепили специальные синие ленточки к своим нарядам в знак солидарности Американскому союзу защиты гражданских свобод.

В номинации "Лучший звуковой монтаж" премия достается Сильвену Бельмару, который занимался картиной "Прибытие"

"О.Джей: Сделано в Америке" получает "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм

Коллин Этвуд своим трудом в фильме "Фантастические твари и где они обитают" получает "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов".

Ведущий Джимми Киммел успел подшутить над звездной гостьей Мэрил Стрип, вызвав у зрителей бурные овации.

"Отряд самоубийц" получает "Оскар" в номинации "Лучший грим и прически".

Али Махершала на церемонии вручения "Оскар" со слезами на глазах. Это его первая статуэтка.

Премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получает Али Махершала за фильм "Лунный свет"

Ведущий церемонии вышел на сцену

Стильный Дуэйн Джонсон вновь удивил всех своим вельветовым нарядом.

Джастин Тимберлейк, который исполнит саундтрек из фильма "Тролли" (Trolls), готовится к своему выступлению.

Джеки Чан появился на ковровой дорожке в окружении плюшевых игрушек.

Звездные гости проходят по красной ковровой дорожке, демонстрируя всем свои изящные наряды.

В этом году наибольшего количества номинаций удостоен мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла, который вплотную приблизился к историческому рекорду, завоевав упоминание в 14 категориях: раньше такого успеха добивались "Титаник" и "Все о Еве" 1950 года.

На 89-ой церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук в 2017 году вручат статуэтки в 24 различных номинациях.



