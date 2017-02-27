Сирийская армия освободила ряд жилых массивов под Дамаском

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Ряд жилых массивов в районе Барзи в восточном пригороде Дамаска освободили бойцы сирийской армии, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник на месте событий.

"Армия начала военную операцию в районе ферм Барзи и в квартале Кабун. На данный момент удалось продвинуться вглубь территории противника на 700 метров. Уличные бои продолжаются", — сказал собеседник.

Тем временем артиллерия сирийской армии в понедельник провела артподготовку перед наступлением в Кабуне и Барзи сухопутных войск. В Дамаске была слышна также работа ВВС САР.

Одним из важнейших направлений борьбы с терроризмом для правительственных сил по-прежнему остаются окраины и предместья Дамаска, откуда члены незаконных вооруженных формирований почти ежедневно совершают обстрелы мирных кварталов столицы.

Параллельно в Сирии продолжает действовать программа примирения, в рамках которой министерство народного примирения через посредников ведет переговоры с гражданами Сирии, воюющими на стороне незаконных вооруженных бандформирований. Самый яркий пример успеха программы, объявленной сирийским правительством, произошел в городе Хомс в 2014 году.

Тогда сдались 1,5 тысячи боевиков, захвативших центр города. В рамках программы руководство страны предложило сирийским гражданам сдать оружие и пройти процесс реабилитации, чтобы вернуться к мирной жизни.

Так, благодаря государственной программе в окрестностях Дамаска за последние три месяца властям удалось вернуть контроль над городами Телль, Дарайа и Сергая.