19:03 27 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото города Дамаск после атаки террористов

Сирийская армия освободила ряд жилых массивов под Дамаском

© Sputnik. Дмитрий Виноградов
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

В районе Барзи в восточном пригороде Дамаска после начала военной операции освобожден ряд жилых массивов.

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Ряд жилых массивов в районе Барзи в восточном пригороде Дамаска освободили бойцы сирийской армии, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник на месте событий.

"Армия начала военную операцию в районе ферм Барзи и в квартале Кабун. На данный момент удалось продвинуться вглубь территории противника на 700 метров. Уличные бои продолжаются", — сказал собеседник.

Тем временем артиллерия сирийской армии в понедельник провела артподготовку перед наступлением в Кабуне и Барзи сухопутных войск. В Дамаске была слышна также работа ВВС САР. 

Одним из важнейших направлений борьбы с терроризмом для правительственных сил по-прежнему остаются окраины и предместья Дамаска, откуда члены незаконных вооруженных формирований почти ежедневно совершают обстрелы мирных кварталов столицы.

Параллельно в Сирии продолжает действовать программа примирения, в рамках которой министерство народного примирения через посредников ведет переговоры с гражданами Сирии, воюющими на стороне незаконных вооруженных бандформирований. Самый яркий пример успеха программы, объявленной сирийским правительством, произошел в городе Хомс в 2014 году.

Тогда сдались 1,5 тысячи боевиков, захвативших центр города. В рамках программы руководство страны предложило сирийским гражданам сдать оружие и пройти процесс реабилитации, чтобы вернуться к мирной жизни.

Так, благодаря государственной программе в окрестностях Дамаска за последние три месяца властям удалось вернуть контроль над городами Телль, Дарайа и Сергая.



Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа
Полет блина: от замеса до начинки
Шесть лет ремонта: директор показала третью школу Сухума после реконструкции
Шесть лет ремонта: директор показала третью школу Сухума после реконструкции
Рекордсмены по Оскару
Оскароносцы-рекордсмены

Соцсети

Sputnikabkhazia