Медведев: России никто не придет на помощь

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Никто не придет на помощь РФ, будут лишь вставлять палки в колеса, поэтому надо трудиться и всего добиваться самим, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, передает РИА Новости.

"Мы в какой-то момент полагали, что нам помогут в конкурентной борьбе. Никто, конечно, ничем не поможет. Абсолютно. Только палки в колеса ставить будут. Поэтому ничего не дадут, как в известном классическом произведении. Наша задача — самим всего этого добиться. И в этом плане для нас сегодня сложилась уникальная ситуация — мы можем очень многого добиться сами, если будем хорошо совместно трудиться", — сказал Медведев.

По словам Дмитрия Медведева, за последние два года россияне должны были избавиться от иллюзий, что можно обратиться за помощью к институтам "внутренним, внешним", и технологическая или финансовая помощь будет предоставлена. "На мой взгляд, это очень хорошо — вот эта утрата иллюзий очень полезна для всей страны", — добавил он.