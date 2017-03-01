Украинские предприятия в ДНР и ЛНР перейдут под внешнее управление

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Украинские предприятия, расположенные на территориях ДНР и ЛНР, переходят с сегодняшнего дня под внешнее управление. Власти ДНР и ЛНР намерены сами развивать их и переориентировать в сторону России, передает в среду РИА Новости.

Внешнее управление вводится с 1 марта на всех украинских предприятиях на территории Донецкой и Луганской народных республик, если эти предприятия не были зарегистрированы в ДНР и ЛНР. Такое решение было принято главами республик в ответ на транспортную блокаду Донбасса.

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В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов, а ряд промышленных предприятий — остановить производство. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Кроме того пообещали, что если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

Ультиматум ДНР и ЛНР

Из-за транспортной блокады остановили производство ряд крупных предприятий Донбасса по обе линии соприкосновения. Среди них — Енакиевский металлургический завод на территории ДНР и "Краснодонуголь" в ЛНР, которые входят в группу "Метинвест", принадлежащую украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

"Остановил работу Енакиевский металлургический завод, некоторые другие предприятия, их надо запускать. И, если они не перерегистрируются до среды, то все они переходят под наш контроль полностью. Это касается и стадионов, и гостиниц", — заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции.

На экстренных заседаниях в понедельник парламентарии ДНР и ЛНР приняли соответствующие изменения в законодательство. Они позволяют вводить внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, которые не зарегистрируются на территории республик до 1 марта. Также в ДНР и ЛНР заявили о создании специальных штабов по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление.

В ЛНР подчеркнули, что за сотрудниками этих предприятий будут сохранены их должности. "Созданный штаб намерен не удерживать предприятия "на плаву", а способствовать их дальнейшему развитию и переориентации в сторону России", — заявил председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

Как реагирует Киев

Организаторы торговой блокады сразу заявили, что прекращать акцию не намерены, наоборот, в планах — "расширить географию блокады". "Штаб блокады призывает патриотов Украины прибыть на помощь гарнизонам редутов и планирует немедленно расширить географию блокады, перекрыв последние трассы, где еще существуют ручьи торговли на крови", — заявили в штабе активистов торговой блокады.

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В Киеве ультиматум глав самопровозглашенных республик назвали попыткой заморозить конфликт в Донбассе и заявили, что уголь, который производится на неподконтрольной Киеву территории, является украинским и не должен быть предметом шантажа. "Они сегодня используют сценарий замороженного конфликта и повторения в Донбассе сценария Приднестровья. И кто от этого будет страдать? Украина и украинцы", — заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

В министерстве по делам временно оккупированных территорий предупредили, что руководители украинских предприятий, согласившиеся на "национализацию" властями ДНР и ЛНР, понесут уголовную ответственность "за финансирование терроризма".

"Скорее всего, к сожалению, если эти угрозы реализуются (о "национализации" — ред.), то их будущее — это полное уничтожение. Во-вторых, я хочу обратиться к руководителям этих предприятий, чтоб они не забыли, что в случае согласования и совершения таких действий, персонально руководители этих предприятий будут подлежать привлечению к уголовной ответственности", — сказал заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

В свою очередь, некоторые руководители предприятий, расположенных на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях заявили, что будут работать только в рамках украинского законодательства.

"Компания работала, работает и будет продолжать работу исключительно в рамках украинского законодательства, это наш принцип, который используется все эти годы и, я думаю, будет использоваться", — заявил гендиректор крупнейшей на Украине частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

Что дальше

"Национализация" предприятий украинской юрисдикции только усугубит конфликт в Донбассе и будет иметь серьезные последствия для самих заводов и их работников, заявили представители украинской оппозиции. В своем заявлении они отметили, что "национализация" не решит проблему предприятий: они останутся без легальных контрактов, а их сотрудники — без работы и средств к существованию". По мнению лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, сложившаяся ситуация — это последствия затягивания выполнения минских соглашений. А торговая блокада Донбасса и "национализация" еще больше "оттолкнет" эти территории от Украины.

"Никаких конкретных действий по прекращению блокады не было осуществлено. Блокада не способствует возвращению людей и территорий, а наоборот создает условия для их отделения. Мы были категорически против блокады и ждали от власти решительных действий. "Национализация" предприятий — это отталкивание части страны, и мы также против этого", — отметил Бойко.

В свою очередь, представитель Киева в политической подгруппе по Украине Ольга Айвазовская заявила, что введение властями ДНР и ЛНР внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции отразится на переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Если произойдет национализация украинских предприятий на оккупированных территориях, то это негативно повлияет на минские переговоры. Украина потеряет юридический контроль над предприятиями, также ситуация повлияет на сотрудников предприятий.Любая национализация — это сигнал о потенциальном замораживании конфликта", — считает Айвазовская.

Представители Донбасса объясняют, что решение о введении внешнего управления на украинских предприятиях — вынужденное. Первоочередная задача — возобновить их работу и сохранить рабочие места. На это, по мнению главы ДНР Александра Захарченко понадобится около двух месяцев.

"За короткий срок придется перестроить промышленность, поменять рынки сбыта. Основная задача — обеспечить бесперебойную работу предприятий, зарплату и работу трудящимся этих предприятий", — сказал Захарченко.

В минпромторге ДНР подчеркнули, что сомнений в том, что удастся переориентировать предприятия с украинского рынка на рынки Российской Федерации и других стран, нет. К тому же, перевод всех предприятий — нерезидентов под республиканскую юрисдикцию только расширит круг внешнеторговых связей ДНР.

"Несмотря на трудности с политическим признанием республики, наши предприятия довольно успешно сотрудничают со странами ближнего и дальнего зарубежья. По сути, наши производители начали процесс ухода от украинских рынков сбыта в пользу других стран уже более двух лет назад. Определенный опыт в этом и у государства, и бизнес-кругов есть", — отметил и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

Он добавил, что сейчас республика экспортирует более 50 групп товаров, среди которых продукция производства легкой, пищевой, химической, фармацевтической промышленности, металлургии. Независимость ДНР и ЛНР признает Республика Южная Осетия. Решение о признании суверенитета республик в Южной Осетии приняли в 2014 году.

Между республиками установлены дипломатические отношения. В Донецке и Луганске весной 2015 года открылись представительства Южной Осетии, а в Цхинвале открылись представительства ЛНР и ДНР. Между ДНР, ЛНР и Южной Осетией заключены ряд межпарламентских и межправительственных соглашений.