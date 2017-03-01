Аль-Багдади попрощался, признав поражение в Ираке

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Лидер террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение ИГ в недавних боевых действиях и призвал сторонников укрыться в горных районах, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Alsumaria.

По данным источника телеканала из провинции Найнава, Аль-Багдади назвал свою речь прощальной. "Он распространил ее среди проповедников ИГ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака", — сообщил телеканал. "Речь также содержала призыв к террористам отправиться в горные труднодоступные районы Ирака и Сирии", — добавил источник.

Ранее сообщалось, что находящиеся в западной части Мосула главари ИГ спасаются бегством из города.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города, а также полностью взяли под контроль аэропорт.