Прокомментировать инициативу российских законодателей корреспондент Sputnik попросил известного певца и композитора Юрия Лозу.

Sputnik, Лев Рыжков

Победил – и в Сыктывкар!

"Так я об этом уже лет десять говорю! – заявил Юрий Лоза. — Хватит ездить на Евровидение в том качестве, в котором мы туда ездим! Как артисты, которые умеют "точь в точь" и "один в один". Надо ехать с русской песней, с номером, поставленным в России. Потому что, даже победив там, мы ничего не получаем. И Дима Билан после победы на Евровидении поехал на гастроли в Сыктывкар, а не в Европу. Его не пустили в звезды".

По мнению артиста, смысла бороться за победу – в таких условиях не существует. Но это вовсе не заговор против российских артистов, а всего лишь результат отсутствия в их имидже и репертуаре самобытности.

"Патрисия Каас, которая заняла девятое или одиннадцатое место, и пела французскую песню (на самом деле восьмое. – ред.) – она поехала на европейские гастроли, — констатировал Юрий Лоза. Потому что Патрисия Каас – самобытная французская певица. А Дима Билан – не поехал. Вот и вся разница! Если мы будем самобытными, тогда у нас будет шанс заинтересовать своей самобытностью ту же самую ирландскую домохозяйку".

Не в восторге артист и от ведущих шоу с российской стороны.

"Даже когда Россия побеждает на этом конкурсе, наши ведущие вдруг, ни с того, ни с сего, говорят на английском языке, — заявил Юрий Лоза. — У себя дома, находясь в Олимпийском! Я не понимаю: они боялись, что ирландская домохозяйка заподозрит их во владении русским языком? Если ты побеждаешь, то имеешь право хотя бы на своем языке вести трансляцию. Мы что – боимся даже сказать, что у нас есть язык?"

По словам Юрия Лозы Евровидение — давно уже не тот конкурс, который декларировался изначально. Сейчас в нем правит политика. Но проблема не только в этом.

"Изначально организаторы хотели, чтобы зрители имели возможность познакомиться с культурой разных стран, — пояснил артист. – Ведь каждая культура – интересна и самобытна. Вот что декларировалось, когда этот конкурс слизали с Сан-Ремо в 1955 году. Но потом вся самобытная культура ушла на фиг и стала вдруг английской. Все показывают английскую культуру, говорят по-английски, думают по-английски и по-английски поют. С какой стати?"

Брать пример с Италии © Sputnik. / Алексей Фурман СМИ: "Евровидение-2017" может пройти в России вместо Украины

Юрий Лоза уверен, что россиянам надо поступать, как гордые итальянцы, которые в общей сложности около двадцати лет не отправляли туда своих артистов. Наибольший перерыв был с 1998 по 2010 год.

"Итальянцы сказали: "Почему мы должны популяризировать чужую культуру?" Но, тем не менее, на MTV итальянских артистов – как грязи, — отметил певец и композитор. — А наших артистов на MTV нет! Хотя мы регулярно посылаем их на Евровидение. Разницу чувствуете? Тина Тернер поет с Эросом Рамазотти совместную песню: он на итальянском, она – на английском. И Шер поет. То есть, английские и американские звезды поют с ними и их уважают. А нас – нет! С нами – не поют".



