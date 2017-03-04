США примут меры по разделению нелегалов на границе на женщин и детей

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. США рассматривает меры по разделению нелегалов на границе с Мексикой на женщин и детей передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

REUTERS/Favia Lucero FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES. "Живой стеной" встали мексиканцы на границе США из-за планов Трампа

Собеседники уточнили, что предложение нацелено на то, чтобы удержать матерей от попыток мигрировать в США с детьми. Введение такой меры позволит властям удерживать родителей в заключении, пока они оспаривают депортацию или ожидают решения по заявлению об убежище, отмечает источник. Дети в этом случае будут помещены под опеку с целью их защиты социальными органами, при этом их смогут взять на воспитании родственники в США и законный представитель, получающий поддержку от государства.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал к приостановке так называемой политики по "задержанию и освобождению", которая позволяет мигрантам, незаконно попавшим на территорию Штатов, жить на свободе в ожидании окончания судебного процесса по их делу.

Дональд Трамп также распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за которую, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны категорически заявляют, что не собираются платить. Трамп признал, что, возможно, первоначально за стену все равно придется платить американским налогоплательщикам. Однако президент США размышляет над способами взыскания этих средств с Мексики — например, путем введения торговых пошлин или сокращения помощи мексиканскому правительству.