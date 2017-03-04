В народном ополчении Сирии отметили важность освобождения Пальмиры

СУХУМ, 4 мар — Sputnik. Освобождение Пальмиры повысит силы сирийской армии и станет важной вехой на пути к освобождению территории Сирии от терроризма, считает полевой командир в отряде бойцов народного ополчения Ахмад Бухаммад, передает РИА Новости.

"Конечно, освобождение Пальмиры дает уверенность сирийской армии, — сказал Ахмад Бухаммад. — Освобождение Пальмиры — не только символ новой эры, это начало того, чтобы мы дальше пошли и освободили всю сирийскую территорию".

Он выразил уверенность, что теперь Армии Сирии удастся удержать Пальмиру. "В этот раз ИГИЛовцы (участники запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" — прим. ред.) были слабее, потому что мы открывали одновременно несколько фронтов: наступали и здесь, и в Алеппо, и в Ракке. Они стали слабее, и 100% Пальмира удержится", — подчеркнул полевой командир.

Лидер отряда бойцов народного ополчения Турки Бухаммад отметил, что освобождение исторического города — очень важное событие для Сирии. "Самое главное сейчас — удержать победу и больше не потерять этот город. И, дай бог, мы этого добьемся с помощью наших русских и иранских друзей", — отметил собеседник.

"Как видите, террористы уничтожили театр назло, потому что в прошлый раз наши русские друзья (оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева — прим. ред.) здесь сделали свой концерт. Эти террористы не имеют никакого отношения к исламу, потому что настоящие мусульмане так не стали бы делать. Отсюда, из этого исторического театра, хочу поблагодарить наших русских друзей и весь русский народ за его помощь", — добавил Бухаммад, отметив роль российских ВКС в освобождении Пальмиры.

По словам командира отряда "Партизаны пустыни" Сулеймана Аль-Шаваха, "сейчас идет процесс зачистки города, чтобы обезопасить его полностью, особенно с восточной стороны".

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) с мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в марте 2016 года при поддержке российской авиации.

В декабре 2016 года боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России 2 марта полностью освободили Пальмиру и ее историческую часть. Штурм самого города длился менее суток и завершился с минимальными потерями со стороны армии и ее союзных сил. После повторного освобождения города отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.