Аномальное тепло в Центральной России прогнозируют до середины марта

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Аномально теплую температуру в Центральной России прогнозируют синоптики до середины марта сообщил начальник ситуационного центра ведомства Юрий Варакин, передает РИА Новости.

"С 7 марта и до середины месяца в Смоленской, Тульской, Смоленской, а также на юге Московской области дневная температура будет повышаться до плюс 8-10 градусов. Такой фон, на 6-8 градусов выше нормы, продержится как минимум до 15-16 марта на территории большинства областей Центральной России, включая Подмосковье и Москву", — сказал Варакин.

По словам Юрия Варакина, положительные температуры Росгидромет прогнозирует и на территории Сибирского федерального округа.

"С середины месяца на юге Урала, в Свердловской и Челябинской области температурный фон будет на 6-8 градусов выше нормы, поэтому аномальные запасы снежного покрова, которые мы сейчас фиксируем в горной местности на юге Урала, начнут активно таять во второй половине марта", — сказал он.

Варакин подчеркнул, что уже с сегодняшнего дня выход на лед в регионах, где установилась плюсовая температура, опасен для рыбаков. "Толщина льда в этих регионах уже не соответствует критериям безопасности", — сказал он.

Глава МЧС России Владимир Пучков, выслушав прогноз Росгидромета, попросил руководителей регионов и начальников главков МЧС "принимать прогноз погодных условий за основу всех оперативных решений".