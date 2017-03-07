Волна гриппа B зафиксирована в РФ

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. В 17 регионах РФ отмечается превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор фиксирует волну гриппа B — на его долю приходится 60% от всех исследованных проб, взятых у пациентов, заявила глава ведомства Анна Попова.

"На девятой неделе на территории РФ зарегистрировано превышение эпидемических порогов в 17 субъектах, но надо отметить, что это превышение не более чем на 23% – а именно от 10 до 23%", — заявила Попова.

По словам Поповой, превышение эпидемических порогов среди детей от нуля до двух лет, от трёх до шести лет и среди школьников зафиксировано в одинаковом количестве субъектов — в одиннадцати.

"По результатам лабораторного мониторинга на прошедшей неделе на долю гриппа B приходилось 60%, и, мы можем говорить, о волне гриппа, вызванного вирусом гриппа B", — рассказала Попова. По ее словам, удельный вес AH3N2 составил всего 22%.

Собеседница добавила, что не смотря на устойчивую динамику снижения заболеваемости, полностью закрытыми остаются 379 школ и 149 детских садов.

"Аналогичная ситуация по вирусному пейзажу отмечается и по всей Северной Европе", — резюмировала Попова.