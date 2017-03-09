Одной из ключевых тем переговоров Путина и Эрдогана в Москве станет Сирия

СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Основными темами предстоящих переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве 10 марта станут будущее Башара Асада, курдский вопрос и распространение режима прекращения огня на всей территории Сирии, передает РИА Новости.

Повестка Совета сотрудничества высшего уровня, в рамках которого пройдет встреча двух президентов, охватывает все сферы отношений Москвы и Анкары. Но, по мнению экспертов, именно сирийское урегулирование и усиление двусторонней кооперации в этом вопросе сейчас является ключевой темой для РФ и Турции.

В ЭКОНОМИКЕ РАСХОЖДЕНИЙ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПОЛИТИКЕ

Предыдущее заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) прошло в Анкаре в декабре 2014 года. Очередное заседание, которое должно было пройти в РФ в декабре 2015-го, было отменено из-за кризиса в отношениях Москвы и Анкары после того, как ВВС Турции сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24.

Повестка шестого заседания ССВУ, в котором также примут участие члены правительств РФ и Турции, предполагает переговоры по нормализации всего комплекса двусторонних отношений, пострадавших после ноября 2015 года. Как отмечает эксперт РСМД Виктор Надеин-Раевский, Москва и Анкара с лета 2016 года ведут конструктивную работу в этом направлении, но в отельных случаях нерешенность ряда политических вопросов закономерно влияет на экономику.

"Увязывать одни вопросы с другими стороны не стремятся, потому что в политической сфере у нас больше расхождений, чем в экономике. Мы должны постоянно корректировать позиции, и это даст нам возможности двигаться дальше", — отметил эксперт.

БУДУЩЕЕ БАШАРА АСАДА

© Sputnik. Дмитрий Виноградов В народном ополчении Сирии отметили важность освобождения Пальмиры

Одним из ключевых политических вопросов повестки ССВУ станет сирийское урегулирование, и здесь, по мнению экспертов, лидеры должны согласовать дальнейшие шаги для устранения возможных противоречий: по судьбе Башара Асада, направлениям политического урегулирования в Сирии, курдскому вопросу. Сближение и корректировка позиций хотя бы одному из этих вопросов становятся особенно актуальными в преддверии очередного раунда переговоров по Сирии в Астане – того формата, где пока, в отличие от Женевы, удается действительно достигать каких-то результатов.

Анонсируя переговоры Путина и Эрдогана по Сирии, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой при координировании военных операций в САР. "На всех уровнях эти переговоры продолжаются, координируемся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Никаких проблем нет", — отметил Чавушоглу.

Однако делегации, участвующие в астанинских переговорах, соберутся в столице Казахстана уже 14-15 марта, поэтому Москве и Анкаре нужно подготовить условия для дальнейшего прогресса, заявил руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

"Об ожиданиях говорить не очень просто, но предположить, что главной темой будет Башар Асад, вполне можно. Отношение к Башару Асаду — это главное, что разделяет Россию и Турцию. И это один из важнейших факторов, который тормозит процесс переговоров в Астане. Турция продолжает считать Асада врагом и до сих пор ни разу четко не определила свою позицию в отношении будущего мирного процесса, а именно, будет Асад иметь шанс остаться во главе государства или входить в коалиционное правительство, не будет он иметь такого шанса", — считает Арбатов.

Он напомнил, что вплоть до настоящего времени Турция поддерживала оппозиционные силы, которые сражались против Асада, поэтому "нужно уговорить" Анкару, чтобы она не настаивала на его уходе как предварительном условии мирного процесса и создания коалиционного правительства.

"Надо, чтобы Турция согласилась, чтобы Асад оставался у власти, и вопрос о нем отложить на будущее, когда уже прекратится война и можно будет проводить какие-то всеобщие выборы. Вот я думаю, что это и будет главной темой", — отметил эксперт.

КУРДСКИЙ ВОПРОС

© Sputnik. Дмитрий Виноградов Сирийская армия освободила ряд жилых массивов под Дамаском

Курдский вопрос – их участие в межсирийских переговорах, военных операциях, действия Анкары относительно отдельных подразделений курдов на территории Сирии — также остается одним из противоречий, которые Анкара должна устранять в отношениях как с Москвой, так и Вашингтоном. Советник президента Турции Ильнур Чевик ранее заявил, что стороны решают их в "рабочем порядке".

"Для нас очень большая проблема — Курдская рабочая партия (РПК, запрещена в Турции — ред.). Мы боремся не с курдским народом, а с террористическими движениями внутри курдского населения… Да, у нас есть разногласия по курдскому вопросу, но они не мешают диалогу (с РФ), эти вопросы очень детально изучаются нашими дипломатами, лидерами", — сказал Чевик.

Насколько результативно – как раз и покажет встреча в Москве, считает Надеин-Раевский. "Мы относимся с настороженностью к турецкой позиции в отношениях с сирийскими курдами. Это непростой вопрос. Есть разногласия в том, каким будет участие сирийских курдов в борьбе за владение Раккой. Турки категорически против. Но что они могут предложить взамен? Это вопрос, потому что не так легко организовать такое наступление (без курдов) – нужны реальные бойцы, умеющие воевать. Так что пока вопрос наступления на Ракку остается открытым – турецкая сторона не обладает теми силами, которые нужны для такого наступления. Да и сирийцы и курды, опять-таки, против участия турок в таком наступлении", — сказал эксперт.

Сейчас, после освобождения Эль-Баба, основной целью для Анкары в рамках операции Щит Евфрата является наступление на сирийский город Манбидж. Турецкая сторона заявляла, что завершит операцию именно после освобождения города "от боевиков курдской рабочей партии". "Турция будет делать сейчас все, чтобы вернуть арабское население в Манбидж, очистить от боевиков-курдов", — сказал Чевик.

При этом в Анкаре отметили, что операция турецких ВС в Манбидже "не имеет смысла" без координации действий с РФ и США. "Иначе положение может ухудшиться. Переговоры продолжаются", — заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

УСИЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ВОЕННЫХ В СИРИИ

Другой важный аспект российско-турецкого сотрудничества в Сирии – поддержание режима прекращения огня и борьба с группировками, не присоединившимися к нему, в первую очередь с запрещенным в РФ "Исламским государством". Как заявил ранее Чевик, именно Москва и Анкара установили данный режим и сейчас "работают над политическим решением" в Сирии, поэтому "должны обсуждать эту тему в деталях".

Он добавил, что Турция совместно с РФ прилагает усилия для дальнейшего распространения режима прекращения огня на всей территории Сирии. " Мы начали с маленьких районов, установив там режим прекращения огня, сейчас он становится постоянным. Это успех Анкары и Москвы", — сказал Чевик.

Вопрос борьбы с ИГ требует от Москвы и Анкары дальнейшего усиления военной координации. "Потому что, как показал случай с ударом по турецким военным (в начале февраля – ред.), их не ожидали увидеть в квадрате, по которому наносился удар. Чтобы такого не повторялось, требуется совершенствование взаимодействия, обмена информацией. Здесь тоже много вопросов возникает, которые должны отрабатываться", — сказал Виктор Надеин-Раевский.

Как отмечают опрошенные эксперты, ключевой для возможного прогресса в этом вопросе стала встреча начальников генштабов вооруженных сил России, Турции и США, прошедшая в Анталье 7 марта.

В Минобороны Турции сообщили, что Хулуси Акар, его российский коллега Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили "дополнительные меры для того, чтобы предотвратить возникновение нежелательных инцидентов между военнослужащими трех стран" при нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии. При этом стоит напомнить, что из всех троих участников переговоров только Москва имеет разрешение официального Дамаска на проведение военных операций на территории Сирии.