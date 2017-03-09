Абхазская сборная и дельфины будут играть в футбол в Сочи

СУХУМ, 9 мар – Sputnik. За сто дней до Кубка конфедераций в Сочи абхазская сборная по футболу сыграет с сочинской "Жемчужиной", для привлечения внимания к соревнованиям также анонсирован матч между дельфинами, морскими львами и зрителями, передает РИА Новости.

По информации администрации Сочи, советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев станет специальным гостем матча сборная Абхазии – "Жемчужина". Комментировать встречу будет шоумен Сергей Крылов.

"Тематическое футбольное представление в сочинском дельфинарии: футбольный матч пройдет между командой дельфинов и морских львов и командой зрителей, — говорится в пресс-релизе администрации города. — В рамках представления будет дан старт проекту "Вся Кубань играет в футбол!", в рамках которого объявят конкурсы на лучшую журналистскую работу с футбольной тематикой, фотоконкурс и конкурс художников на интернет-платформах".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с португальцами, новозеландцами и мексиканцами. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна.