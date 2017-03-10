WADA запустило мобильное приложение по допинговым нарушениям

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Для желающих сообщить о допинговых нарушениях в спорте Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило мобильное приложение "Speak Up!", передает РИА Новости.

© Sputnik. Алекс Макнотон WADA признало нехватку доказательств вины многих атлетов РФ в отчете Макларена

После выпуска приложения WADA заявило, что любой, кто сообщит о нарушениях, будет считаться информатором агентства и может больше не сотрудничать с организацией после предоставления информации. Если же он захочет продолжить работу с WADA, будет подписано специальное соглашение и этот человек станет осведомителем агентства.

"Как мы полагаем, приложение побудит информаторов и осведомителей больше сообщать о предполагаемых допинговых нарушениях", — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

В ноябре 2016 года совет WADA утвердил новую программу по работе, защите и поддержке информаторов агентства.

Ранее WADA на основе информации бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова и его жены бегуньи Юлии Степановой о применении допинга российскими легкоатлетами провело расследование, итогом которого стало отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, в том числе от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.