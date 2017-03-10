Музыкальный педагог "Ты супер!": этим детям есть что сказать

Sputnik, Алексей Стефанов.

Наталья Ефименко была приглашена на новый музыкальный проект "Ты супер!" помочь провести кастинг, она проверяла музыкальные способности детей, их творческий талант. Многие конкурсанты остались без попечения родителей, у юных талантов не было возможности заниматься в музыкальных школах, студиях. Это редкие дети, отметила педагог по вокалу.

Главный музыкальный педагог проекта "Ты супер!" Наталья Ефименко уверена, что ее проблемы даже близко не стоят с теми сложностями, которые пришлось испытать юным участникам проекта.

"Когда мы их отбирали, смотрели, насколько мы можем быть полезны ребенку, насколько мы сможем его развить. Важно, чтобы у человека был слух, тембр и, естественно, определенная харизма, за которую можно зацепиться и развивать из участника конкурса артиста. И вот уже на протяжении двух месяцев мы успешно этим занимаемся", — рассказала Наталья Ефименко.

По ее словам, бывало, что участник конкурса нервничал и не сразу мог себя показать, но опытный взгляд педагога безошибочно определял, есть ли в конкурсанте талант.

"Для меня достаточно, чтобы человек открыл дверь, зашел, и я сразу вижу, есть там потенциал или нет. Все начинается с походки, взгляда. Поэтому, если мы видели, что человек не может открыться, давали ему второй шанс. Мы же проводили кастинг по Skype. Связывались с претендентами неоднократно, пока не приходили к пониманию, что это действительно тот человек, который должен быть на проекте, или, наоборот, ребенок не оправдывал наши надежды, и мы ему говорили: "Нет. Давай, развивайся, и мы, может быть, возьмем тебя на следующий сезон", — вспоминает Ефименко.

Языковые проблемы, по словам музыкального педагога, если и были, то только в самом начале проекта. Да и то, только у ребят из Азербайджана, Армении и Молдовы. Остальные участники из национальных республик владели русским на хорошем уровне.

"Адаптация внутри самого проекта происходит очень быстро. Если дети поначалу не знали русский язык, то сейчас уже понимают, о чем идет речь, и даже начинают говорить. Хотя вначале мы общались с ними только через опекунов, которые приехали вместе с участниками. И теперь ребята приходят на занятия одни, мы прекрасно друг друга понимаем. В мире музыки не нужно много говорить, музыка делает это сама за себя", — уверена педагог.

Ефименко напомнила, когда проект только стартовал, дети практически не испытывали духа соперничества, жили одной большой семьей, переживали и радовались друг за друга. И лишь после того как началось отсеивание, участники стали выбывать из проекта, в них начало просыпаться желание победить, дойти до финала. "Это нормально, иначе зачем нам такой конкурс, если все будет гладко, и каждый будет друг другу уступать место? Это творческое соперничество, когда один тянется за другим, следит за тем, кто достиг нереальных высот за это время и старается ему соответствовать. Естественно, это подстегивает и приносит свои плоды", — говорит Наталья Ефименко.

Музыкальный педагог уверяет, что любимчиков на проекте у нее нет. Она вкладывает в детей понятие артиста, вокалиста и индивидуально подходит к каждому участнику, пытаясь раскрыть его талант.

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"Вначале мы просто пели, сейчас вкладываем актерские навыки, оттачиваем хореографию и другие средства выразительности. И если я, как педагог, достигаю это в ребенке, у меня не может быть любимчиков, потому что я довожу каждого участника до того уровня, который хотелось бы видеть. И даже тот, у кого не получается, это все равно мой ребенок", — делится Ефименко.

Педагог призналась, что не только учит детей вокалу, вкладывает в них актерское мастерство, но и сама учится у них.

"Когда я увидела участников конкурса, пообщалась, первое, что пришло в голову — мои проблемы вообще ничто по сравнению с тем, что пришлось испытать этим детям. Несмотря на то, что они еще маленькие, но пережили больше, чем я в своей жизни. А некоторые столько, сколько люди, которым по 50-60 лет. Их судьбы очень тяжелые. Но это нам помогает в творчестве, потому что артист, выходя на сцену, должен что-то говорить людям. И поверьте, этим детям есть что сказать. Почему они к себе и притягивают, потому что у них внутри уже есть история. Когда ты даешь им задание, говоришь, "понимаешь, солдат погиб, нужно это прожить", и человек, вспоминая, как у него полсемьи умерло, естественно сможет сыграть эту сцену, и это доведет до слез", — говорит Ефименко.

Тяжелые судьбы участников конкурса "Ты супер!", как считает музыкальный педагог, помогают им в творчестве. "Когда артист выходит на сцену, он пользуется жизненным, эмоциональным опытом. Если ты через это не прошел, тебе приходится очень много заниматься. Мы ходим, наблюдаем, подсматриваем за другими людьми. А здесь, когда ты даешь задание спеть какую-то трагическую песню, ты видишь, что печаль и боль в его глазах далеко не наиграна, он этим живет. Ты понимаешь, что этот маленький ребенок уже далеко не маленький, и не ты, а скорее он может тебе, взрослому человеку, рассказать, как жить".

Участники конкурса "Ты супер!" разного возраста, и сложнее всего приходится, по словам педагога, работать не с малышами, которые все впитывают в себя, как губки, а с подростками, которые сейчас проходят этап протеста. Их часто приходится упрашивать, много с ними разговаривать. "Я плохой, у меня это не получится, меня не любят", — говорят они.

"И мы начинаем им рассказывать, как мы их любим, как их любит Господь Бог в первую очередь. Что не надо так о себе думать. Подводим к зеркалу, говорим: посмотри, какой ты красивый, какой счастливый. Кто тебе такое внушил, что ты с плохими внешними данными, что у тебя плохой голос?" – делится сложностями закулисной жизни проекта Наталья Ефименко.

А еще она рассказала, что это только кажется, что участники конкурса "Ты супер!" ничего не делают, кроме того, что развлекаются, пока готовятся к выступлениям. Они не освобождены от учебы и продолжают заниматься по школьной программе. Кроме того, им запрещено посещать бассейн, хотя он есть в доме отдыха, в котором участники живут. И у них практически нет дискотек.

Вместо плавания и дискотек на проект приглашают к нам артистов, которые рассказывают ребятам, с чего начинали и к чему пришли, дают советы.

"Объясню почему – во-первых, сейчас много эпидемий, которые нам абсолютно не нужны. Они же не работают ногами, а тем, что нам подарила природа. Эти инструменты – связки, гортань. Мы должны ценить и беречь это для того, чтобы выходить на сцену. Звук у нас только живой, никаких фонограмм и, если человек охрипнет, то выступление сорвется. А это важно, чтобы они показали себя достойно. Тоже касается и бассейна – в нем же хлорка", — подытожила Наталья Ефименко.

Новый детский музыкальный проект стартовал 11 февраля 2017 года.

Совместный проект "Ты супер!" Международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



