Путин: РФ и Турция активно работают над разрешением кризисов в мире

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. РФ и Турция работают над разрешением кризисов в мире, в том числе в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Мы активно работаем над разрешением наиболее острых кризисов в мире, прежде всего, конечно, в Сирии", — сказал Путин, открывая переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Кремле в узком составе.

"Мне очень приятно отметить — видимо, никто этого не ожидал — что по линии военных ведомств, специальных слуРФжб устанавливается такой доверительный и очень эффективный контакт", — отметил глава российского государства.