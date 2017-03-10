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Президент РФ В. Путин и Тайип Эрдоган

Путин: РФ и Турция активно работают над разрешением кризисов в мире

© Sputnik. Сергей Гунеев
В мире
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Турция активно работают над разрешением наиболее острых кризисов в мире, прежде всего, конечно, в Сирии.

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. РФ и Турция работают над разрешением кризисов в мире, в том числе в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Мы активно работаем над разрешением наиболее острых кризисов в мире, прежде всего, конечно, в Сирии", — сказал Путин, открывая переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Кремле в узком составе.

"Мне очень приятно отметить — видимо, никто этого не ожидал — что по линии военных ведомств, специальных слуРФжб устанавливается такой доверительный и очень эффективный контакт", — отметил глава российского государства.



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