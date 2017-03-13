В ближайшее время в Алеппо восстановят водоснабжение

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. Специалисты начали восстановительные работы отбитой у террористов водостанции в Эль-Хафсе, снабжающей водой большую часть сирийского Алеппо сразу после разминирования станции, передает РИА Новости.

Эта станция является единственным источником питьевой воды в провинции Алеппо. Город зимой оказался отрезан от центрального водоснабжения в результате аварии на насосной станции, расположенной в районе, контролируемом бандами запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

"Три года назад боевики ИГ захватили нашу станцию, убили пятерых моих коллег. Мы делали все, чтобы она продолжала работать, но три месяца назад, после освобождения восточных кварталов Алеппо они (террористы — ред.) перекрыли все вентили, и оставили Алеппо без питьевой воды", — поделился главный инженер станции Абдель аль-Азиз Хаттаб.

На днях сирийская армия отбила у террористов станции очистки и перекачки воды.

"Мы тщательно подготовились, окружили водонасосную станцию со всех сторон и буквально за пару часов до начала штурма сумели отключить мобильную связь в этом районе", — рассказал о ходе операции генерал сирийской армии Сулейман Али.

В настоящее время объект обезвредили саперы, ведется восстановление оборудования.