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Землетрясение произошло в Южной Осетии

© Sputnik. Игорь Носов
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В понедельник в 05.25 (совпадает с мск) в Южной Осетии произошло землетрясение силой 5,1 балла.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. В понедельник в Южной Осетии произошло землетрясение силой 5,1 балла, сообщили в МЧС Республики Южная Осетия, передает РИА Новости.

Жители Южной Осетии ощутили подземные толчки. Землетрясение произошло в 05.25 (совпадает с мск) в понедельник. 

"По данным МЧС Республики Южная Осетия, полученным от коллег из Северной Осетии, сила подземного толчка составила 5,1 балла. Подземный толчок был зафиксирован в районе между городом Квайса и райцентром Дзау", — передает источник.

В ведомстве отметили, что колебания были зафиксированы на глубине 40 километров, поэтому ощущались не очень сильно.

Южная Осетия расположена в сейсмически активном регионе. Сильнейшее землетрясение в республике произошло 29 апреля 1991 года. Тогда был разрушен райцентр Дзау и многие села республики. В 2009 году в результате землетрясения был частично разрушен город Квайса.



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