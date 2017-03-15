Олланд: конфликт в Карабахе не может быть решен военным путем

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что конфликт в Карабахе не может быть урегулирован военным путем, передает РИА Новости.

"Свыше 23 лет ведутся переговоры, но стороны не пришли к результату. Нет ничего хуже, чем статус-кво. События, произошедшие в апреле 2016 года, показали, что данный конфликт не останавливался. Несколько дней тому назад я сказал это президенту Армении Сержу Саргсяну во время его визита во Францию, сегодня заявляю это перед Вами: конфликт в Карабахе не может быть решен военным путем. США, Россия совместно с Францией продолжат прилагать свои посреднические усилия", — приводит слова Олланда источник.

© AFP/ LEONHARD FOEGER / POOL Власти Азербайджана: мы готовы укреплять режим прекращения огня в НКР

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.