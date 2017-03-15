Новый способ обнаружения болезней у недоношенных детей разработали в РФ

СУХУМ, 15 мар — Sputnik. Новый способ удаленной диагностики состояния здоровья недоношенных младенцев по выдыхаемому им воздуху разработали ученые РФ, передает РИА Новости.

"Наша команда разрабатывает сверхновые методы медицинской диагностики, когда при помощи масс-спектрометра проводятся анализы широкого класса молекул и процессов, происходящих в организме. Для детей, родившиеся на два месяца раньше срока, велика опасность развития простых заболеваний, которые для них смертельны. Мониторинг выдыхаемого воздуха позволит нам понять, что начала развиваться болезнь и нужно предпринимать срочные меры. В клиниках такого нигде нет, в том числе за границей", — сказал Попов.

Как уточнил собеседник, новая технология позволит без вмешательства следить за состоянием здоровья недоношенных новорожденных, находящихся в инкубаторе, проводя спектрометрию выдыхаемого воздуха и мочи.

"Также мы разработали исследование мочи беременных, которое позволит на ранних стадиях предсказывать различные патологии беременности. Благодаря этому больше будет родов, которые пройдут легче и без патологий", – объяснил ученый.

По его словам, работа учёных МФТИ и Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова была отмечена премией правительства Москвы для молодых учёных, однако дальнейшие работы зависят от финансирования.

"Это общемировое направление деятельности, многие ученые и медики-практики понимают, что развиваться нужно в этом направлении. Мы занимаемся тем же, чем и наши зарубежные партнёры, они же и наши конкуренты. Горизонт появления новых методов – 5-10 лет. Если мы не внедрим российскую технологию, то будем поглощать продукцию западных фармацевтических компаний", – заключил Попов.