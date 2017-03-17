В Крыму упростят процедуру получения гражданства РФ

СУХУМ, 17 мар — Sputnik. Преференции на упрощенную процедуру получения гражданства РФ получат реабилитированные народы Крыма, сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

Бальбек уточнил, что ежегодно из мест депортации — стран Средней Азии — в Крым возвращается около тысячи крымских татар.

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"Принятие Госдумой специального закона поможет упростить процедуру для получения гражданства РФ, а также решить проблему тех, кто приехал в Крым еще в украинский период, но так и не обрел тут никаких законных прав. Таковых насчитывается около шести тысяч человек, которые сегодня являются лицами без гражданства", — сказал Бальбек.

По словам Бальбека, законопроект уже прошел первое чтение. Окончательное его принятие ожидается до конца апреля.

"Принятие данного законопроекта позволит сделать важный шаг на пути полной реабилитации незаконно депортированных народов Крыма", — сказал Бальбек.

Депутат подчеркнул, что члены сотен семей оказались гражданами разных государств. Отсутствие российского гражданства не дает правовых оснований постоянно находиться на территории России, что привело к угрозе их выдворения. Это неизбежно влечет за собой разрыв семейных связей и, как следствие, возникновение социальной напряженности в Крыму.

"Тысячи людей с надеждой ожидают сейчас разрешения их вопроса о получении российского гражданства", — подчеркнул Бальбек.