Медведев поздравил директора Большого театра с 70-летием

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. С 70-летним юбилеем поздравил Дмитрий Медведев генерального директора Большого театра Владимира Урина, передает РИА Новости.

"Известный театральный деятель, талантливый режиссер и педагог, вы вписали немало ярких страниц в историю отечественной культуры. Сегодня вы с успехом руководите знаменитым Большим театром России", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте кабинета министров.

Дмитрий Медведев отметил, что благодаря профессионализму и незаурядным организаторским способностям Урина коллективу театра удается сохранить свои традиции, не теряя при этом чувство времени.

"Здесь даже старая классика звучит не просто современно, а по-особому. Здесь реализуются интересные интернет-проекты, с помощью которых можно совершить виртуальную экскурсию… А главное – почувствовать особую энергетику Большого, который полностью соответствует своему названию, является центром притяжения для миллионов людей", – добавил Медведев.

Владимир Урин посвятил свою жизнь театру. Начинал Урин в родном Кирове, где в 1973 году всего в 26 лет возглавил Театр юного зрителя. Затем работал в Союзе театральных деятелей РФ. С 1995 года возглавил Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, который при нем стал одним из ведущих музыкальных театров страны. С 2013 года Урин занимает пост генерального директора Большого театра, где, как он говорит, "отвечает за все", и где бывает чаще, чем дома.