Моника Белуччи станет ведущей Каннского кинофестиваля

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Моника Белуччи станет ведущей церемоний открытия и закрытия 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая, передает РИА Новости.

"Моника Белуччи имеет долгую историю дружбы с Каннским кинофестивалем: в 2000 году она впервые поднялась по лестнице (Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт), чтобы представить фильм "Под подозрением" Стивена Хопкинса. Она вернулась через два года со скандальной "Необратимостью" Гаспара Ноэ", — говорят организаторы киносмотра.

Они отмечают, что в 2006 году Белуччи была членом жюри, а потом неоднократно принимала участие в жизни фестиваля.

Председателем жюри Каннского кинофестиваля в этом году станет испанский режиссер Педро Альмодовар.

Полный состав жюри и фильмы главной конкурсной программы объявят в середине апреля.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль. В 2002 году Международный кинофестиваль получил официальное название "Каннский фестиваль".