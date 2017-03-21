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Конкурсант Ты супер! снялся в сериале с российскими актерами

Конкурсант "Ты супер!" снялся в сериале с российскими актерами

© Фото: пресс-служба НТВ
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (71)
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За время проведения международного музыкального конкурса "Ты супер!" сбылись многие заветные мечты юных вокалистов. Кто-то грезил о встрече с кумиром, кто-то хотел побывать за кулисами бродвейской постановки, сбылась и мечта 15-летнего Богдана Козлова из Калининграда – увидеть, как снимают кино.

СУХУМ, 21 — мар, Sputnik. Организаторы музыкального проекта "Ты супер!" устроили конкурсанту Богдану Козлову экскурсию на съемочную площадку сериала "По ту сторону смерти", который выйдет в эфир телеканале НТВ в 2017 году.

Главные роли в сериале исполняют Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова и Илья Любимов. Сюжет сериала разворачивается вокруг таинственного исчезновения и расследования, которое ведут герои Сергея Гармаша и Светланы Ходченковой.

Богдан увидел за работой костюмеров и гримеров, пообедал вместе с актерами и даже снялся в одной сцене вместе с Викторией Исаковой.

"Весь день парень провел на съемочной площадке, был предельно внимательным, по-настоящему заинтересованным, задавал нетривиальные вопросы, желая глубже понять проект. Роль небольшая, но уже даст ему полезный опыт", – рассказал режиссер Сергей Чекалов.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

В конце съемочного дня Богдан признался, что в будущем хочет попробовать себя в актерской профессии.

Проект "Ты супер!" международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Абхазию на этом проекте представляет 11-летняя Валерия Адлейба, которая успешно выступила и прошла во второй тур.

Очередной, седьмой выпуск первого отборочного тура можно будет увидеть в субботу 25 марта в 20:00 на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ.


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (71)


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