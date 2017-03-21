Mirror выдал кулачные бои на Масленицу за "подготовку фанатов" к ЧМ

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. "Шокирующее расследование" о "подготовке российских футбольных хулиганов" к нападению на британских болельщиков опубликовал британский таблоид The Mirror во время чемпионата мира в РФ, передает РИА Новости.

Издание проиллюстрировало публикацию видеороликом, на котором, по утверждению журналистов, дерутся члены наиболее жестоких фанатских группировок РФ. На деле этими "ультрас" оказались участники кулачных боев, проходивших в Измайлово во время гуляний на Масленицу.

Таблоид приводит слова двух собеседников, якобы состоящих в фанатских объединениях "Стальные монстры" ("Урал" Екатеринбург) и "Ландскрона" ("Зенит" Санкт-Петербург). "Источники" издания хвастаются успехами в боях с британскими фанатами во время прошедшего Евро и обещают устроить "битву похлеще" — вплоть до убийства британских фанатов во время ЧМ-2018.

Mirror утверждает, что местные жители "живут в страхе", опасаясь футбольных хулиганов, и показывают под этим утверждением фото "испуганных" пенсионеров, торгующих на Измайловском рынке.

Ранее журналисты Би-Би-Си в фильме "Армия хулиганов России" (Russia's Hooligan Army) утверждали, что российские фанаты готовятся к столкновениям с гостями ЧМ-2018. В ответ на обвинения болельщики записали несколько видеообращений, в которых призвали британцев не верить журналистским вымыслам и приглашали островитян приехать в РФ, чтобы лично убедиться в дружелюбности россиян.

Фанаты "Спартака" ответили британским журналистам баннером: на матче Чемпионата РФ против "Локомотива" болельщики развернули полотно, на котором аббревиатура "Би-Би-Си" расшифрована как Blah Blah Channel — "канал, где болтают чепуху".