Джип с оружием и взрывчаткой пытался прорваться в Беларусь

СУХУМ, 21 — мар, Sputnik. Попытку прорыва через государственную границу Беларуси со стороны Украины предотвратили в ночь на понедельник белорусские пограничники в районе пункта пропуска "Александровка". Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на официального представителя Государственного пограничного комитета Антона Бычковского.

"В 01:45 20 марта на въезд в Республику Беларусь из Украины осуществлена попытка прорыва через государственную границу. Автомобиль марки Jeep сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории страны", – заявил Бычковский.

Сотрудники органов пограничной службы, отметил представитель ГПК, были вынуждены применить табельное оружие. В итоге автомобиль был остановлен в районе населенного пункта Габрилеевка Наровлянского района. В машине были два человека, личности которых в настоящее время устанавливаются. В ГПК полагают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается.

В задержанном автомобиле, по словам пограничников, были обнаружены пистолет марки ТТ и две обоймы магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами.

"В результате погони задержаны двое граждан, личности которых в настоящее время устанавливаются. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается", — отметил официальный представитель ГПК.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести расследование по данному инциденту и доложить ему об итогах.

Лукашенко отметил, что факты противоправных действий на границе с Украиной периодически фиксируются и пресекаются: граждане пытаются ввезти в республику оружие и другие опасные предметы и материалы.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело за незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц.

В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявляют, что автомобиль "иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни на выезд — не пересекал".

"Лица, которые, вероятно, находились в его салоне, в течение длительного времени тоже не следовали через государственную границу", — подчеркнули украинские пограничники.



