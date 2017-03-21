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Торговым представителем РФ в Абхазии назначен Владимир Некрасов

© Sputnik. Алексей Никольский
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Темы:
Абхазо-российские отношения (144)
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Торговым представителем России в Абхазии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Владимира Некрасова.

СУХУМ, 21 мар — Sputnik.  Дмитрий Медведев назначил торговым представителем России в Абхазии Владимира Некрасова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

"Назначить Некрасова Владимира Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия", — говорится в документе.

Некрасов ранее занимал должность торгового представителя РФ в Киргизии.

Другим распоряжением прежний торговый представитель РФ в Абхазии Юрий Айкин освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

Торговое представительство РФ в Абхазии содействует развитию торгово-экономических связей между РФ и республикой, а также представляет интересы РФ в Абхазии по всем вопросам, касающимся торговли и других видов экономического сотрудничества между государствами.


Темы:
Абхазо-российские отношения (144)


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