Торговым представителем РФ в Абхазии назначен Владимир Некрасов

СУХУМ, 21 мар — Sputnik. Дмитрий Медведев назначил торговым представителем России в Абхазии Владимира Некрасова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

"Назначить Некрасова Владимира Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия", — говорится в документе.

Некрасов ранее занимал должность торгового представителя РФ в Киргизии.

Другим распоряжением прежний торговый представитель РФ в Абхазии Юрий Айкин освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

Торговое представительство РФ в Абхазии содействует развитию торгово-экономических связей между РФ и республикой, а также представляет интересы РФ в Абхазии по всем вопросам, касающимся торговли и других видов экономического сотрудничества между государствами.



