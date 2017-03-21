Лавров идет на рекорд

Sputnik Беларусь

Сегодня исполняется 67 лет министру иностранных дел России — Сергею Викторовичу Лаврову. А совсем недавно, 9 марта, отмечалось 13 лет с того дня, когда он возглавил российское внешнеполитическое ведомство.

Министр иностранных дел в опросах общественного мнения регулярно входит в тройку самых эффективных, по мнению рядового гражданина. А это — серьезный критерий.

© SPUTNIK ARAM NERSESYAN Совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Ереване. Сергей Лавров

Сергей Лавров прошел долгий путь карьерной лестницы во внешнеполитическом ведомстве — причем почти двадцать из сорока пяти лет службы там пришлись еще на советские времена. Именно такая фигура на этом посту и отвечает наилучшим образом вызовам сегодняшнего дня, когда Москве вновь пытаются навязать подновленное издание "холодной войны", еще не так давно казавшейся надежно упакованным в пронафталиненный сундук историческим артефактом.

И Лавров, с его предельно корректной, но готовой дать едкий и бескомпромиссный ответ манерой общения с западными партнерами, представляется именно тем человеком, который нужен. Это как нельзя лучше демонстрирует история, произошедшая в его долгую бытность постпредом РФ при ООН. Когда бывший генсек ООН Кофи Аннан в соответствии с трендом здорового образа жизни попытался запретить курение в здании организации, Лавров — заядлый курильщик — не послушался и даже вроде бы демонстративно ходил по коридорам с сигаретой и пепельницей, заявляя, что Аннан — не владелец здания, а просто… его "управляющий"!

На российского министра частенько ворчат западные коллеги, особенно американские. И Колин Пауэлл, и Кондолиза Райс, и Хиллари Клинтон, и Джон Керри, чередовавшиеся на капитанском мостике госдепа, не раз жаловались на его твердость и неуступчивость и сравнивали со стилем Громыко, недаром заслужившего прозвище "Mr No".

Однако это не совсем правомерно. Если Громыко изматывал своих визави готовностью стоять до последнего по малейшим пунктам повестки дня переговоров, то Лавров всегда открыт разумному компромиссу. Так, именно он вел переговоры об уступке Китаю горстки не имевших важного значения островков на Амуре, тем не менее являвшихся камнем преткновения в российско-китайских отношениях многие годы.

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей

Сергей Лавров — личность не просто яркая, но и творческая. Пишет стихи, поет под гитару, увлекается рафтингом. Славится своим юмором. Как-то раз съязвил: "Вчера победили пьянство, а сегодня это надо отметить". Прекрасно владея английским (а также французским и даже сингальским — языком Шри Ланки, где начинал свою дипломатическую карьеру), не лезет за словом в карман. И спокойно может упрекнуть, например, ОБСЕ, эту "священную корову" беззаветных приверженцев "демократических ценностей", в двойных стандартах и предвзятых оценках. Как, скажем, он сделал, комментируя выборы президента Беларуси в 2006 году, когда наблюдатели от ОБСЕ их раскритиковали: "К сожалению, мы стали свидетелями ситуации, когда мониторинговая миссия ОБСЕ еще задолго до выборов стала говорить об их нелегитимности и достаточно предвзято откомментировала сами выборы, сыграв подстрекательскую роль".

В ответ на упреки госдепартамента США в некоем отступлении от демократии в России он еще в первые годы своего пребывания в кресле министра вполне логично заметил, что его страна ведь не усматривает ничего недемократического в непрямых выборах президента Соединенных Штатов. А в одной из своих статей — кстати, он регулярно публикует свои размышления о тех или иных поворотах международных отношений — Лавров пишет: "Нередко за общественное мнение России выдаются суждения российских филиалов зарубежных политических центров и фондов, финансируемых на деньги иностранных налогоплательщиков".

Завершая разговор о нынешнем главе российской дипломатии, упомянем, что сегодня он уже на пятом месте по продолжительности пребывания во главе российского МИД, если сплюсовать и времена Российской империи (министерство было создано в 1802 году), и Советского Союза, и Российской Федерации. За эти 215 лет дольше него дипломатическое ведомство Петербурга и Москвы возглавляли лишь четверо. Да и то один из них — в сумме двух сроков.

© SPUTNIK ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Джон Керри

Дольше всего это был граф Карл Нессельроде — аж сорок лет, с 1816-го по 1856-й. Хотя первые шесть лет он имел равноценного коллегу — Иоанна Каподистрия, будущего главу независимой Греции. Так что можно считать и меньше — 34 года. Причем о нем сложилось единодушно плохое мнение историков — Карла Васильевича дружно считают клевретом Запада, боявшимся огорчить "просвещенную Европу", но послушно выполнявшим и более "патриотичные" указания грозного Николая I, фактически лично руководившего внешней политикой империи. Второе место — у все того же Андрея Громыко, упомянутого выше. Двадцать восемь лет и пять месяцев, с 1957-го по 1985-й. Он олицетворяет советскую дипломатию времен холодной войны, став настоящим наставником современной российской (и не только) дипломатической школы. А ведь по происхождению это был простой белорусский крестьянин из-под Гомеля, из староверов (хотя есть данные, что будто бы он происходил из обедневшего дворянства). Сам Громыко в мемуарах признавал, что без советской власти никогда бы не попал в дипломатию. На третьем месте по продолжительности — князь Александр Горчаков, имя которого носит ныне известный российский фонд.

Преемник Нессельроде был у руля российской дипломатии весь период царствования Александра II — двадцать шесть лет, с 1856 по 1882. Последний канцлер Российской империи, одноклассник самого Пушкина (в его архиве нашли даже неизвестное стихотворение великого поэта, подаренное в юности), Горчаков по праву считается выдающимся дипломатом, немало сделавшим для выхода своей страны из тяжелого положения после Крымской войны. Наконец, на четвертом месте — да и то по совокупности двух сроков — Вячеслав Молотов, символ сталинской дипломатии времен Великой Отечественной и послевоенных лет. Он был наркомом иностранных дел с 1939 по 1949, а затем снова после смерти Сталина, в 1953-56 годах. В сумме тринадцать лет и один месяц, так что Лавров уже в апреле его перегоняет. Подводя итог, скажем так: Сергей Викторович Лавров — достойный преемник самых выдающихся глав российской дипломатии и, несомненно, обеспечил себе заметное место в ее истории.