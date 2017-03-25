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Здание британского парламента в Лондоне

Лондон против инициативы РФ о работе миссии ООН по химоружию в Ираке

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Великобритания не поддерживает инициативу РФ и Китая по расширению работы миссии по расследованию случаев применения химического оружия на Ирак, заявил постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

СУХУМ, 25 мар — Sputnik. Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что Соединенное Королевство не поддерживает инициативу РФ и Китая по расширению работы миссии по расследованию случаев применения химического оружия на Ирак, передает РИА Новости.

Постпред заявил, что все члены Совета безопасности обеспокоены использованием химического оружия и ожидают результатов расследования правительством Ирака этих сообщений.

Однако говоря о предложенном проекте он отметил "большую разницу между ситуациями в Ираке и Сирии". "В адрес правительства Ирака нет обвинений в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа. В Сирии СМР был создан именно потому, что не было другого способа установить ответственных из-за отсутствия сотрудничества со стороны режима. Так что британское правительство против такого расширения СМР", — сказал британский дипломат.

Соавтором проекта резолюции выступила делегация Китая. С подобной инициативой РФ и Китай выступили в 2016 году, однако тогда проект резолюции не был поддержан западными членами СБ. Сегодня такой документ, по словам заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова, вновь актуален, так как ситуация с использованием химического оружия террористами на Ближнем Востоке деградирует.

Россия считает необходимым подключить к работе в Ираке действующий в Сирии совместный механизм расследования случаев применения химических веществ в качестве оружия. В конце 2016 года СБ ООН продлил мандат этого механизма, позволив распространить его работу на другие страны.



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