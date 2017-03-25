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Последствия пожара на складе боеприпасов в Харьковской области

Одиночные взрывы продолжаются на военном складе в Балаклее

© Sputnik. Стрингер
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Одиночные взрывы боеприпасов наблюдаются на технической территории военного склада в Балаклее Харьковской области.

СУХУМ, 25 мар — Sputnik. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что на технической территории военного склада в Балаклее Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы, передает РИА Новости.

Пожар произошел на складе боеприпасов на Украине
© Фото: ГСЧС Украины
Пожар произошел на складе боеприпасов на Украине

"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 25 марта на технической территории арсенала в Балаклее Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности", — говорится в сообщении ведомства. В госслужбе по ЧС отмечают, что для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечено 2 пожарных танка Минобороны. В зоне ЧС отключено газоснабжение, временно приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов и движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея, закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.

(1:02 / 6.67Mb / просмотров видео: 295)
RUPTLY
© RUPTLY.
Пожар на складах боеприпасов в Харьковской области



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