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Пальмира при поддержке ВКС РФ была взята войсками Сирийской Арабской Республики

Бойцы сирийской армии освободили поселок Каукаб к северу от города Хама

© Sputnik. Михаил Алаеддин
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Военный источник сообщил, что бойцы сирийской армии при поддержке отрядов союзного ополчения выбили остатки бандформирований террористической группировки "Джебахт ан-Нусра" из поселка Каукаб в провинции Хама.

СУХУМ, 25 мар — Sputnik. Остатки бандформирований террористической группировки "Джебахт ан-Нусра" из поселка Каукаб в провинции Хама выбили бойцы сирийской армии, сообщил военный источник, передает РИА Новости.

Правительственные войска "продолжают боевые действия на нескольких фронтах к северу от города Хама". "Сейчас там идут интенсивные бои с боевиками из "Джебхат ан-Нусры" и союзных ей группировок", — отметил источник.

К настоящему моменту, констатировал он, "уничтожены множество террористов и их командный пункт, склады оружия и боеприпасов, а также четыре танка, шесть БТР и девять автомобилей с установленными на них пулеметами". При этом источник не уточнил о возможных потерях со стороны сирийских ВС.

На прошедшей неделе альянс экстремистских группировок "Тахрир аш-Шам", который возглавляет "Джебхат ан-Нусра", начал массированное наступление на позиции правительственных войск. В результате этого боевикам удалось занять несколько селений в окрестностях Хамы. После предпринятой ответной операции военных, в руках боевиков остаются населенные пункты Суран, Маардес, Маарзеф и Аш-Шир.

В среду вечером боевики "Тахрир аш-Шам" атаковали несколько селений к северу Хамы. Террористы убили в деревне Мадждаль 25 мирных жителей, среди которых были женщины и дети, как сообщал источник в службах безопасности страны.



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