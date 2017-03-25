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Экс-депутат Госдумы Вороненков убит в Киеве

Вороненкова похоронили в Киеве

© Sputnik. Стрингер
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Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в центре Киева.

СУХУМ, 25 мар — Sputnik. Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в центре Киева, передает РИА Украина.

Пленарное заседание Государственной Думы РФ
© Sputnik. Владимир Федоренко
Вороненков Денис Николаевич

Похороны прошли скромно, простится с усопшим пришли только самые близкие люди. В частности, присутствовала жена Вороненкова Мария Максакова. Кроме этого были экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и депутат Верховной Рады, советник главы МВД страны Антон Геращенко. Всего на похоронах присутствовало несколько десятков человек. Перед этим во Владимирском соборе Киева прошла церемония отпевания.

Зверинецкое кладбище в Киеве считается элитным, оно небольшое по размерам и находится на киевских холмах, неподалеку от Киево-Печерской лавры. На его территории, в частности, похоронены родственники экс-президента Украины Виктора Ющенко и нынешнего президента страны Петра Порошенко.


 



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