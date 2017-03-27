Слепой фотохудожник: обыкновенное чудо

Sputnik, Лев Рыжков

Мы разучились удивляться

Во всех языках существует такая фигура речи, как оксюморон – сочетание несочетаемого. То, чего не может быть. Например, в названиях книг и фильмов оксюмороны можно встретить очень часто. Это "Мертвые души", "Обыкновенное чудо", "Назад в будущее". Очень любят конструировать оксюмороны поэты.

Встречаются они и в жизни. Но все-таки реже, чем в сфере искусства. Например, в Москве, в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка работ слепого фотографа. Звучит, как баловство рифмоплета. А нет!

В разбалованном гаджетами и чудесами современном мире люди отвыкли удивляться. Около уличных фокусников многие даже не останавливаются. И даже мимо бородатой женщины – пройдут, не обернутся. Но незрячий фотограф – все-таки чудо такого уровня, мимо которого не пройдешь бесстрастно.

© Фото: Александр Журавлев Гора близ города Карабаш. Собака Умка

И, конечно, любой человек задастся вопросом: а как он снимает? Беспорядочно щелкает камерой? А потом зрячие люди выбирают из всей кучи отснятой ерунды что-то более-менее удобоваримое? Других вариантов, собственно, не было. Поэтому на открытие выставки "За горизонт" автор этих строк шел с немалым скепсисом.

Но, конечно, правда оказалась сложнее и интереснее.

© Фото: Александр Журавлев Поклонный крест в городе Карабаш

Художник в тумане

Во-первых, выясняется, что Александр Журавлев – не совсем слепой. У него сохранилось 2% зрения. Каково ему – может понять любой посетитель выставки. В зале стоит стенд, на котором лежат виртуальные очки Gear VR. "Если вы их наденете, вы поймете, как видит Александр Журавлев", — говорит молодой человек у стенда.

Надеваю. И погружаюсь в туман – густой, серый. И лишь где-то там, непонятно где, какое-то светлое пятнышко. Но любой туман (кроме разве что совсем уж стивенкинговского) может разогнать ветер. А Александр, получается, в этом тумане – живет. С одиннадцати лет. А сейчас ему – сильно за сорок.

Свои снимки Александр делал во время путешествия по горному Уралу – по Свердловской и Челябинской областям. Екатеринбургский режиссер Иван Соснин снял об этом путешествии небольшой, но очень красивый фильм. А постоянным и надежным спутником Александра в горных походах была любимая собака Умка. Которую, к сожалению, в Москву на выставку не возьмешь.

© Фото: Александр Журавлев Метель на лысой горе в городе Карабаш

Обострение чувств

"Как и у всякого слабовидящего человека, у меня обострены другие органы чувств, — признается Александр Журавлев. – Благодаря им я и выбираю композицию для своих снимков".

Одно из главных чувств – осязание. Буквально ориентируясь на ощущения кончиков пальцев, Александр сделал в Челябинской области, на озере Сугомак, один из самых эффектных своих снимков. Он был навеян трением колыхаемых ветром колосков о руки фотографа.

Немаловажно и обоняние. Александр вспоминает, как в той же Челябинской области вышел из заброшенной шахты, а в лицо буквально ударил свежий воздух. Фотограф сфотографировал эту свежесть. Впрочем, ориентировался не только на обоняние, но и на слух – потому что шелестели листья.

© Фото: Александр Журавлев Вход в заброшенную шахту. Челябинская область

А еще на съемках в самой заброшенной шахте незрячий фотограф ориентировался на звук тающей воды и на тепло – чем глубже погружение, тем теплее. Ориентируется Александр и на ощущения земли под ногами, и на чувства, которые вообще неведомы обычному, зрячему человеку. Александр Журавлев знает, что чувств у человека – не пять и даже не шесть. А много больше.

Нашему корреспонденту Александр признался, что путешествовал не только по горному Уралу. Довелось ему побродить и по Польше, и по Индии. Куда он поедет в следующий раз – пока не знает. Может быть, зависит от того, кто пригласит.

© Фото: Александр Журавлев Пещера. Челябинская область

Дело техники

Конечно, во многом создание этих уникальных фото – дело техники. Техника действительно высококачественная, чуткая и умная. Смартфон, которым сделаны снимки, сам настраивался на резкость, выбирал режим съемки.

Выставка Александра Журавлева продлится до 9 апреля. Организовать ее помогли компания Samsung, общественное движение "Белая трость" и сервис Shazam.

Посмотреть выставку надо. И не столько ради самих фотографий, сколько для понимания того, что безвыходных положений, на самом деле, не бывает. Что даже человек, лишенный зрения, способен на многое. Что даже если с вами случилось непоправимое несчастье – это еще не повод опускать руки.

А еще Александр говорил о том, как много людям дано возможностей – всем, в том числе и ему. И призывал всех полнее использовать эти возможности – сегодня, завтра. Сейчас.