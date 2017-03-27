Немецкая делегация избавилась от настороженности к Крыму

СУХУМ,27 мар – Sputnik. Глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель сообщил, что Немецкая делегация, приехавшая в Крым, избавилась от настороженности к полуострову и чувствует себя свободно, передает РИА Новости.

Делегация из Германии находится с семидневным визитом в Крыму. В программе визита – знакомство с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также встреча в Симферополе с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

"Некая настороженность, которая была у наших гостей, уже прошла. Сегодня они чувствуют себя достаточно свободно, комфортно. Они осмотрели Никитский ботанический сад, Ливадийский дворец, пообщались на набережной Ялты с обычными гражданами в достаточно дружелюбной обстановке. Свою позицию они сформировали", — сказал Гемпель.

По его словам, члены делегации уже заявили о желании повторить визит на крымскую землю.

"Они говорят, что санкции, которые могут быть применены со стороны МИДа Украины, их не пугают", — подчеркнул Гемпель.