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Город Цхинвал

Граната взорвалась в ГУВД Цхинвала

© Sputnik.
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Дежурная часть МВД Южной Осетии сообщает, что в Цхинвальском ГУВД взорвалось взрывное устройство.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. В Цхинвальском ГУВД взорвалось взрывное устройство, предположительно, граната, сообщает Sputnik Осетия со ссылкой на дежурную часть МВД Южной Осетии.

"Взрыв прозвучал в городском ГУВД примерно в 23.30 в воскресенье. Никто не пострадал", — сказал дежурный МВД. По его словам лица, которые привели в действие взрывное устройство, пока не установлены. Заместитель министра МВД Тарзан Кокоев сообщил Sputnik, что "сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что в ГУВД взорвалась граната, но еще точно не известно, какая именно". Ведутся разыскные мероприятия.

 



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