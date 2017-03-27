Граната взорвалась в ГУВД Цхинвала

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. В Цхинвальском ГУВД взорвалось взрывное устройство, предположительно, граната, сообщает Sputnik Осетия со ссылкой на дежурную часть МВД Южной Осетии.

"Взрыв прозвучал в городском ГУВД примерно в 23.30 в воскресенье. Никто не пострадал", — сказал дежурный МВД. По его словам лица, которые привели в действие взрывное устройство, пока не установлены. Заместитель министра МВД Тарзан Кокоев сообщил Sputnik, что "сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что в ГУВД взорвалась граната, но еще точно не известно, какая именно". Ведутся разыскные мероприятия.