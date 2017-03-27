Полиция Дубая ездит на самых быстрых и дорогих суперкарах

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Автомобиль полицейских в Дубаи, а именно суперкар Bugatti Veyron, официально признана самым быстрым автомобилем. "Железный" конь может разогнаться до 407 км в час, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на британское издание The Daily Mail.

Почетное второе место у Lamborghini Gallardo LP560-4, на которой ездит полиция солнечной Италии. Также в распоряжении полиции Дубая находятся 14 сверхскоростных автомобилей. Стражи порядка охраняют покой граждан на автомобилях Aston Martin One-77, произведенных в ограниченном количестве, Lamborghini Aventador и Ferrari FF.

Издание отмечает, суперкары специально выпустили в 2013 году, чтобы улучшить имидж доблестной дубайской полиции.

Впрочем, чаще всего элитный транспорт используется в качестве привлечения туристов. Издание со ссылкой на CNN отмечает, что излюбленное занятие иностранцев – просить полицейских арестовать их "понарошку". Все это для того, чтобы сделать красивое фото на фоне суперкаров.

Сами же местные офицеры полиции в скором времени надеются пересесть на электрические и гибридные автомобили, пишет зарубежное издание. На казахстанских сайтах объявлений Bugatti Veyron предлагают купить за 1 миллиард 700 миллионов тенге, Aston Martin в Казахстане продают за 80 миллионов тенге, чуть дороже стоит Ferrari FF – 95 миллионов тенге.



