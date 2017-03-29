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Церемония вручения премии Ника

Лучшим фильмом 2016 академия "Ника" признала драму Кончаловского "Рай"

© Sputnik. Владимир Астапкович
В мире
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Во вторник в театре имени Моссовета проходила церемония вручения кинематографической премии "Ника".

СУХУМ, 29 мар — Sputnik.  По версии национальной кинематографической премии "Ника", драма Андрея Кончаловского "Рай" признана "Лучшим игровым фильмом" 2016 года, передает РИА Новости

На "Нику" в номинации "лучший фильм" претендовало шесть картин: "Рай" Андрея Кончаловского, "Дама пик" Павла Лунгина, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева, "Коллектор" Алексея Красовского, "Монах и бес" Николая Досталя, "Ученик" Кирилла Серебренникова, сообщили на пресс-конференции организаторы премии.

Фильм "Рай" участвовал в основной конкурсной программе 73-го Венецианского международного кинофестиваля, где был удостоен "Серебряного льва" за режиссуру. Картина выдвигалась от РФ на премию "Оскар" в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" и на "Золотой глобус", но в итоге не была номинирована.

Церемония вручения премии Ника
© Sputnik. Владимир Астапкович
Церемония вручения премии "Ника"

Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Ее основатель и художественный руководитель — режиссер Юлий Гусман. Президентами премии в разные годы был драматург Виктор Мережко, режиссер Эльдар Рязанов, актер Алексей Баталов. В 2013 году пост президента занял режиссер Андрей Кончаловский. Годом ранее лучшим фильмом стал "Трудно быть богом", а за лучшую режиссерскую работу посмертно был награжден автор этой картины Алексей Герман.



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