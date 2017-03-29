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Ухудшение ситуации на автодорогах

Из-за гололедицы на магистралях в Москве затруднено движение

© Sputnik. Алексей Куденко
В мире
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Московский Центр организации дорожного движения просит водителей быть особенно бдительными в связи с гололедицей на дорогах.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Из-за гололедицы на магистралях в Москве водителям настоятельно рекомендуется выезжать на дороги исключительно на зимней резине, сообщили в пресс-службе ЦОДД, передает РИА Новости.

По данным Центра, общая загруженность дорог в Москве утром в среду составляет 6 баллов. "Дорожное движение в Москве местами затруднено в связи с гололедицей. Основные осложнения наблюдаются на тех участках, где есть подъемы – на эстакадах и мостах", — говорится в сообщении.

Наиболее крупные затруднения отмечены на МКАД и на основных магистралях по направлению в центр города.

Вместе с тем, коммунальные службы продолжают работы по обработке дорожного покрытия реагентами, в связи с чем возможны частичные ограничения и перекрытия дорожного движения в тоннелях и на эстакадах.

В условиях гололедицы возможно затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуации. Во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах. В подобных неблагоприятных условиях необходимо строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Кроме того, автомобилистам необходимо помнить о правилах дорожного движения, избегать необоснованных маневров и резких торможений.



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