Питт и Джоли впервые после размолвки провели время вместе с детьми

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Голливудские звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли, расставшиеся осенью прошлого года после громкого скандала, начали совместно проводить время, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на британское издание The Daily Mail.

По информации СМИ, Бред Питт в середине февраля "тайно" слетал в Камбоджу, чтобы воссоединиться с семьей. Там Анджелина Джоли представляла свою новую киноработу "Сначала они убили меня". Отмечается, что пара взяла всех детей в общий круиз и семья полюбовалась историческими достопримечательностями азиатской страны.

Недавно также стало известно, что пара впервые после многих месяцев раздора смогла напрямую пообщаться без адвокатов. В конце сентября прошлого года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила суд оставить шестерых детей с ней. При этом Питту разрешено посещать их, юридически он сохраняет опекунство. Питт и Джоли — одни из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Они поженились в 2014 году после многих лет совместной жизни и долгое время считались символом семейного благополучия. У актеров шестеро детей, в том числе трое усыновленных.