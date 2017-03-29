​СУХУМ, 29 мар — Sputnik. В одном из сел Индонезии семиметровый питон проглотил человека, передает Sputnik Кыргыстан со ссылкой на издание Daily Mail.

— Irish Daily Mirror (@IrishMirror) 28 марта 2017 г.

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25-летний сельчанин Акбар Салубиро ушел на сбор урожая и бесследно пропал. Искать мужчину отправились его родственники и друзья. Они нашли в доме Салубиро большого питона.​

"Односельчане вскрыли змею и увидело тело пропавшего. Возможно, питон задушил мужчину и проглотил", — пишет издание. По данным СМИ, за день до того, как жителя деревни нашли мертвым, его соседи слышали крики.