14:25 29 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото Питона

Питон проглотил человека

© flickr.com / Chris Parker
В мире
Получить короткую ссылку
83 0 0

Житель одной из индонезийских деревень отправился собирать урожай и не вернулся. Односельчане обнаружили его останки в теле питона.

​СУХУМ, 29 мар — Sputnik. В одном из сел Индонезии семиметровый питон проглотил человека, передает Sputnik Кыргыстан со ссылкой на издание Daily Mail.

25-летний сельчанин Акбар Салубиро ушел на сбор урожая и бесследно пропал. Искать мужчину отправились его родственники и друзья. Они нашли в доме Салубиро большого питона.​

"Односельчане вскрыли змею и увидело тело пропавшего. Возможно, питон задушил мужчину и проглотил", — пишет издание. По данным СМИ, за день до того, как жителя деревни нашли мертвым, его соседи слышали крики.

 

 



Главные темы

  • Пресс-конференция министерства здравохранения
    Посольство РФ в Абхазии будет ускоренно выдавать гражданство детям

    Брифинг с министром здравоохранения Абхазии Андзором Гоовом о предстоящем подписании договора между Абхазией и РФ об обязательном медицинском страховании жителей республики, обладающих российским гражданством, прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия в среду 29 марта.

    20
  • Больничный коридор
    Жители Абхазии с гражданством РФ получат медпомощь в любом регионе

    Брифинг с министром здравоохранения Абхазии Андзором Гоовом о предстоящем подписании договора между Абхазией и Россией об обязательном медицинском страховании жителей республики, обладающих российским гражданством, прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия в среду 29 марта.

    53
  • Сухумприбор
    Обувь для покойника и муха в шашлыке

    Сфера услуг и обслуживания регулируется законом "О защите прав потребителей", принятом в 2007 году, соблюдается ли он в Абхазии и куда обращаться тем, кто считает, что их права нарушены, узнавала корреспондент Sputnik Амра Амичба.

    379

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
"Чикаго", "Человек из Ламанчи" и "Бал вампиров" в Сухуме: фантазия РУСДРАМа
Как встретили футбольных фанатов из Бельгии в Сочи
Подушки "Gentlefan" и объятия: как встретили футбольных фанатов из Бельгии в Сочи
Рак молочной железы
Рак груди: что нужно знать

Соцсети

Sputnikabkhazia